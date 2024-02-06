Масляков-младший стал единственным владельцем КВН
Теперь ему принадлежит 100% акций ООО "АМИК"
06 февраля 2024, 23:22, ИА Амител
Единственным владельцем телевизионного творческого объединения "АМИК", которому принадлежит КВН, стал Александр Масляков – младший. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
В 2019 году основным владельцем "АМИК" стал Масляков-младший – его доля тогда составила 50%. Доли Маслякова-старшего и его супруги Светланы Масляковой сократились с 51 и 49% до 25,5 и 24,5%. Теперь же Маслякову-младшему принадлежит 100% акций.
Напомним, что отец телеведущего был основателем ТТО "АМИК", которое в марте 1990-го собрало творческий коллектив из части молодых сотрудников Редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Основным продуктом компании является КВН и связанные с ним шоу.
23:45:33 06-02-2024
А старого в дом престарелых отправили ?
06:58:43 07-02-2024
Гость (23:45:33 06-02-2024) А старого в дом престарелых отправили ?... Тебе бы такой дом престарелых хотя бы одним глазочком посмотреть. Человек провел шикарную трудовую эпоху. Стал одним из символов телевидения в СССР и в России.
08:07:11 07-02-2024
Гость (06:58:43 07-02-2024) Тебе бы такой дом престарелых хотя бы одним глазочком посмот... А ты что так разволновался? Знаешь куда старого Маслякова дели ? А?
08:15:18 07-02-2024
Гость (06:58:43 07-02-2024) Тебе бы такой дом престарелых хотя бы одним глазочком посмот... Про трудовую эпоху впечатлило. Смахнул скупую слезу. Что курите? Тоже такое хочу...
07:07:01 07-02-2024
Уже не интересно. Фу-фу-фу.
09:35:51 07-02-2024
Вот так папа вовремя подсуетился в 90-е, теперь сынок унаследовал компанию на миллиарды. А какой их вклад? Выйти сказать "мы начинаем КВН"? Актеры и авторы бесплатные, еще и сами доплачивают наверное
14:50:37 07-02-2024
Масляков еще в советское время знатным бездельником был, вел передачку "А ну ка девушки", ходили слухи об его ориентации, потом КВН из чулана вытащил, создал "Александр шоу" (благополучно загнулось), ну и КВН в итоге превратил в скучную тягомотину..