Масляков-младший стал единственным владельцем КВН

Теперь ему принадлежит 100% акций ООО "АМИК"

06 февраля 2024, 23:22, ИА Амител

Кадр из заставки Клуба веселых и находчивых

Единственным владельцем телевизионного творческого объединения "АМИК", которому принадлежит КВН, стал Александр Масляков – младший. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

В 2019 году основным владельцем "АМИК" стал Масляков-младший – его доля тогда составила 50%. Доли Маслякова-старшего и его супруги Светланы Масляковой сократились с 51 и 49% до 25,5 и 24,5%. Теперь же Маслякову-младшему принадлежит 100% акций.

Напомним, что отец телеведущего был основателем ТТО "АМИК", которое в марте 1990-го собрало творческий коллектив из части молодых сотрудников Редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Основным продуктом компании является КВН и связанные с ним шоу.