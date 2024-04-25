Масляков уходит из КВН из-за неоперабельной опухоли

Жалоб на здоровье у него со временем стало больше

25 апреля 2024, 14:31, ИА Амител

Александр Масляков / Фото: Mash

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков вынужден оставить должность из-за неоперабельной опухоли в легком. Об этом сообщает Mash.

Сейчас врачи проводят ему поддерживающую терапию, однако со временем жалоб на здоровье у Маслякова становится все больше.

Из-за этого на смену ему приходит бывший кавээнщик, шоумен Дмитрий Хрусталев.

Сын бессменного ведущего Александр Масляков – младший эту информацию опровергает. По его словам, речь идет о временной замене.