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Масляков уходит из КВН из-за неоперабельной опухоли

Жалоб на здоровье у него со временем стало больше

25 апреля 2024, 14:31, ИА Амител

Александр Масляков / Фото: Mash
Александр Масляков / Фото: Mash

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков вынужден оставить должность из-за неоперабельной опухоли в легком. Об этом сообщает Mash.

Сейчас врачи проводят ему поддерживающую терапию, однако со временем жалоб на здоровье у Маслякова становится все больше.

Из-за этого на смену ему приходит бывший кавээнщик, шоумен Дмитрий Хрусталев. 

Сын бессменного ведущего Александр Масляков – младший эту информацию опровергает. По его словам, речь идет о временной замене.

телевидение

Комментарии 5

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Гость

14:44:41 25-04-2024

Так он не только из КВН уходит получается

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Гость

15:17:19 25-04-2024

Гость (14:44:41 25-04-2024) Так он не только из КВН уходит получается ... Смищная шутка в стиле квн

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Иннокентий

15:27:02 25-04-2024

Очень и очень жаль...

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Гость

15:38:43 25-04-2024

как человека Васильича жаль конечно, много сделал на ТВ. но как ведущему КВН все команды ему уже все и везде зализали...

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Гость

07:14:33 26-04-2024

Гость (15:38:43 25-04-2024) как человека Васильича жаль конечно, много сделал на ТВ. но ... У кого-то из зализывающих в слюне был яд.

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