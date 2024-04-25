Масляков уходит из КВН из-за неоперабельной опухоли
Жалоб на здоровье у него со временем стало больше
25 апреля 2024, 14:31, ИА Амител
Александр Масляков / Фото: Mash
Бессменный ведущий КВН Александр Масляков вынужден оставить должность из-за неоперабельной опухоли в легком. Об этом сообщает Mash.
Сейчас врачи проводят ему поддерживающую терапию, однако со временем жалоб на здоровье у Маслякова становится все больше.
Из-за этого на смену ему приходит бывший кавээнщик, шоумен Дмитрий Хрусталев.
Сын бессменного ведущего Александр Масляков – младший эту информацию опровергает. По его словам, речь идет о временной замене.
14:44:41 25-04-2024
Так он не только из КВН уходит получается
15:17:19 25-04-2024
Гость (14:44:41 25-04-2024) Так он не только из КВН уходит получается ... Смищная шутка в стиле квн
15:27:02 25-04-2024
Очень и очень жаль...
15:38:43 25-04-2024
как человека Васильича жаль конечно, много сделал на ТВ. но как ведущему КВН все команды ему уже все и везде зализали...
07:14:33 26-04-2024
Гость (15:38:43 25-04-2024) как человека Васильича жаль конечно, много сделал на ТВ. но ... У кого-то из зализывающих в слюне был яд.