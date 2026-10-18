Масоны устроили закрытую вечеринку на крыше небоскреба в центре Москвы
Около 70 участников с супругами собрались в VIP‑лофте в Чапаевском переулке
18 октября 2026, 19:17, ИА Амител
В Москве прошло закрытое мероприятие масонского братства — торжество устроили в честь юбилея ложи. Как пишет "Московский комсомолец", около 70 членов организации вместе с супругами собрались в VIP‑лофте небоскреба в Чапаевском переулке — в этом доме живут, в частности, известные российские исполнители.
Чтобы не привлекать лишнего внимания, организаторы представили событие персоналу как встречу "сигарного клуба". Программа вечера включала кулинарное шоу: мясо готовили на открытом огне. Также на празднике выступала кавер‑группа — репертуар состоял из песен на разных языках, а сценические костюмы для музыкантов подобрали сами устроители.
По данным источника, бюджет мероприятия составил примерно 1,5 млн рублей. Один из гостей признался, что возлагал на вечер "эротические ожидания", однако сбылись ли они, неизвестно: участники ложи не стали делиться деталями.
19:33:45 18-10-2026
Дела.
20:19:05 18-10-2026
Опять дверью ошиблись. Зла не хватает страна воюет , эти бесы вечеринки устариваю
21:58:44 18-10-2026
Гость (20:19:05 18-10-2026) Опять дверью ошиблись. Зла не хватает страна воюет , эти бес... Воюют простые люди, в том числе и на гражданке косвенно. А эти уже всех победили.
23:18:20 18-10-2026
Гость (20:19:05 18-10-2026) Опять дверью ошиблись. Зла не хватает страна воюет , эти бес... Поди не масоны были , вечеринка дело несерьёзное , они же не вопрос об образовании всех живущих на Земле решали .
Точно ни те люди которые могли бы быть полезны в масонских делах и правильных решениях . "Ряженые" какие-нибудь ?
22:45:39 18-10-2026
Чего-то затевают. В феврале 1917 го так же масоны собирались.
07:30:58 19-10-2026
Где горлопаны о традиционных ценностях?
09:54:40 19-10-2026
Гость (07:30:58 19-10-2026) Где горлопаны о традиционных ценностях?...
Они уже там ) Думаешь те, кто вещает о "традиционных ценностях" с экранов телевизора, хотят их для себя и своих детей, а не для обслуживающего их плебса?
10:48:12 19-10-2026
Гость (07:30:58 19-10-2026) Где горлопаны о традиционных ценностях?... Ну, горлопан о не традиционных уже обозначился...
08:40:23 19-10-2026
Это какие-то неправильные масоны. Масоны вообще тайный орден, а эти освещают свой съезд в СМИ.
09:09:56 19-10-2026
Гость (08:40:23 19-10-2026) Это какие-то неправильные масоны. Масоны вообще тайный орден... Показушники .. сэр
09:52:51 19-10-2026
"бюджет мероприятия составил примерно 1,5 млн рублей"
Нищебродство. От столичной масонской ложи ожидаешь как-то размах поболее
11:01:39 19-10-2026
Фамилии?
11:26:55 19-10-2026
сплошное вырождение, эти тоже выродились, вырядились