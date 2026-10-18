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Масоны устроили закрытую вечеринку на крыше небоскреба в центре Москвы

Около 70 участников с супругами собрались в VIP‑лофте в Чапаевском переулке

18 октября 2026, 19:17, ИА Амител

Девушка и мужчины / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Девушка и мужчины / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Москве прошло закрытое мероприятие масонского братства — торжество устроили в честь юбилея ложи. Как пишет "Московский комсомолец", около 70 членов организации вместе с супругами собрались в VIP‑лофте небоскреба в Чапаевском переулке — в этом доме живут, в частности, известные российские исполнители.

Чтобы не привлекать лишнего внимания, организаторы представили событие персоналу как встречу "сигарного клуба". Программа вечера включала кулинарное шоу: мясо готовили на открытом огне. Также на празднике выступала кавер‑группа — репертуар состоял из песен на разных языках, а сценические костюмы для музыкантов подобрали сами устроители.

По данным источника, бюджет мероприятия составил примерно 1,5 млн рублей. Один из гостей признался, что возлагал на вечер "эротические ожидания", однако сбылись ли они, неизвестно: участники ложи не стали делиться деталями.

Анастасия Ивлеева / Фото: Instagram (признан экстремистской организацией и запрещен на территории Российской Федерации) /_agentgirl_

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Москва праздники

Комментарии 13

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Гость

19:33:45 18-10-2026

Дела.

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Гость

20:19:05 18-10-2026

Опять дверью ошиблись. Зла не хватает страна воюет , эти бесы вечеринки устариваю

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Гость

21:58:44 18-10-2026

Гость (20:19:05 18-10-2026) Опять дверью ошиблись. Зла не хватает страна воюет , эти бес... Воюют простые люди, в том числе и на гражданке косвенно. А эти уже всех победили.

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Гость

23:18:20 18-10-2026

Гость (20:19:05 18-10-2026) Опять дверью ошиблись. Зла не хватает страна воюет , эти бес... Поди не масоны были , вечеринка дело несерьёзное , они же не вопрос об образовании всех живущих на Земле решали .
Точно ни те люди которые могли бы быть полезны в масонских делах и правильных решениях . "Ряженые" какие-нибудь ?

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Гость

22:45:39 18-10-2026

Чего-то затевают. В феврале 1917 го так же масоны собирались.

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Гость

07:30:58 19-10-2026

Где горлопаны о традиционных ценностях?

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Гость

09:54:40 19-10-2026

Гость (07:30:58 19-10-2026) Где горлопаны о традиционных ценностях?...
Они уже там ) Думаешь те, кто вещает о "традиционных ценностях" с экранов телевизора, хотят их для себя и своих детей, а не для обслуживающего их плебса?

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Гость

10:48:12 19-10-2026

Гость (07:30:58 19-10-2026) Где горлопаны о традиционных ценностях?... Ну, горлопан о не традиционных уже обозначился...

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Гость

08:40:23 19-10-2026

Это какие-то неправильные масоны. Масоны вообще тайный орден, а эти освещают свой съезд в СМИ.

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Гость

09:09:56 19-10-2026

Гость (08:40:23 19-10-2026) Это какие-то неправильные масоны. Масоны вообще тайный орден... Показушники .. сэр

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Гость

09:52:51 19-10-2026

"бюджет мероприятия составил примерно 1,5 млн рублей"

Нищебродство. От столичной масонской ложи ожидаешь как-то размах поболее

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Musik

11:01:39 19-10-2026

Фамилии?

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гость

11:26:55 19-10-2026

сплошное вырождение, эти тоже выродились, вырядились

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