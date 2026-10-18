Масоны устроили закрытую вечеринку на крыше небоскреба в центре Москвы

Около 70 участников с супругами собрались в VIP‑лофте в Чапаевском переулке

18 октября 2026, 19:17, ИА Амител

Девушка и мужчины / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Москве прошло закрытое мероприятие масонского братства — торжество устроили в честь юбилея ложи. Как пишет "Московский комсомолец", около 70 членов организации вместе с супругами собрались в VIP‑лофте небоскреба в Чапаевском переулке — в этом доме живут, в частности, известные российские исполнители.

Чтобы не привлекать лишнего внимания, организаторы представили событие персоналу как встречу "сигарного клуба". Программа вечера включала кулинарное шоу: мясо готовили на открытом огне. Также на празднике выступала кавер‑группа — репертуар состоял из песен на разных языках, а сценические костюмы для музыкантов подобрали сами устроители.

По данным источника, бюджет мероприятия составил примерно 1,5 млн рублей. Один из гостей признался, что возлагал на вечер "эротические ожидания", однако сбылись ли они, неизвестно: участники ложи не стали делиться деталями.