Масштабная атака дронов по российским регионам произошла в ночь на 30 августа

В Минобороны подтвердили информацию о БПЛА как минимум в четырех регионах

30 августа 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Массовая атака беспилотников произошла в ночь на 30 августа. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях и пресс-центр Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что три украинских БПЛА сбиты над территорией Брянской области, еще один над территорией Орловской области.

Также беспилотники ликвидировали в Калужской и Рязанской областях. Еще один перехватили над территорией Рузского района Московской области.

Губернатор Псковской области в своих социальных сетях подтвердил информацию об атаке на местный аэропорт. Очевидцы слышали звуки взрывов.