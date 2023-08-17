Масштабная конференция участников рынка грузоперевозок стартовала в Барнауле

Эксперты обсудят, как меняются условия работы и какие перспективы есть у локального рынка перевозок в Сибири

17 августа 2023, 14:32, ИА Амител LjN8KUdqk

Вагон. Грузоперевозки / Фото: aleksandarlittlewolf / Freepik

Барнаул стал площадкой для обсуждения важной логистической темы. В четверг, 17 августа, здесь проходит конференция, посвященная железнодорожным перевозкам, а также тому, как поменялись правила игры после геополитической и экономической трансформации последних двух лет. Для Алтайского края, производящего большое количество промышленных и агротоваров, эти вопросы имеют ключевое значение.

Организаторами выступили две известные компании – крупный логистический оператор за Уралом ЕТО (Евразийское Транспортное Объединение) и оператор крытых вагонов РСТ ("РэйлСпецТранс"). Участие в мероприятии примут игроки рынка: от сельскохозяйственных и других товаропроизводителей до чиновников, которые отвечают за это направление.

Им предстоит обсудить актуальные тенденции и вызовы рынка, найти эффективные решения в диалоге с партнерами, оценить преимущества сотрудничества с экспертами рынка перевозок в крытых вагонах РСТ&ЕТО.

О том, что происходит на рынке грузоперевозок в крытых вагонах по сети РЖД, расскажет исполнительный директор РСТ Максим Зинченко. А генеральный директор ЕТО Виталий Перевалов даст свою оценку развитию локального рынка перевозок Западной Сибири.

Так что же происходит на рынке и как это отразится на нас, конечных потребителях, читайте на amic.ru через несколько дней.

ООО "ЕТО"

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