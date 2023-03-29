Масштабный Форум индустрии гостеприимства пройдёт в Новосибирске в начале апреля

Там можно будет пообщаться с крутыми рестораторами, узнать, как получить инвестиции для своего бизнеса и побороться за звание лучшего бариста

29 марта 2023, 10:05, ИА Амител

Фото из архива ООО "СВК"

С 5 по 7 апреля 2023 года в Новосибирске пройдёт первая встреча индустрии гостеприимства Сибири. Форум сибирского гостеприимства "Дикоросы" соберёт около 10 тысяч гостей в МВК "Новосибирск Экспоцентр". Рассказываем, что там будет интересного и как туда попасть.

Форум "Дикоросы" это:

лучшие практики отрасли гостеприимства;

крупнейшие поставщики для отелей и ресторанов;

рестораторы, отельеры и туроператоры со всех регионов России;

федеральные туристические операторы.

В числе наиболее интересных событий на форуме:

Школа гостеприимства с Татьяной Кибирёвой, Вадимом Прасовым и другими Киберёва – президент Клуба профессионалов гостеприимства, первого в России профессионального сообщества хаускиперов; Вадим Прасов – вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России. Участие в мероприятии также примут представители Hurma Group, Novikov Group, группы ресторанов Дениса Иванова и другие эксперты. Проектно-учебная лаборатория сибирской кухни "Сибирский завтрак" Это уникальная площадка по созданию "паспорта гастрономической идентичности" с Екатериной Шаповаловой, руководителем проекта "Гастрономическая карта России". А также с участием Алексея и Екатерины Горенских, соучредителями Института гастрономии при СФУ (Красноярск); Владимира и Анжелики Бурковских, бренд-шефов и совладельцев "Группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских"; Татьяны Тымыровой, председателем Ассоциации гостеприимства Якутии, автором и основателем Информационного проекта и фестиваля "Вкус Якутии" (Якутск) и других. Межрегиональный конкурс "Бариста года" Он пройдёт на звание лучшего в профессии среди специалистов по приготовлению кофе. Открытый чемпионат "Лучший сыродел Сибири" Участники на глазах у жюри и зрителей в течение трёх часов будут делать сыры моцарелла, буратта, чечил-косичка.

На одной площадке с форумом состоятся выставка HoReCa Siberia и V Сибирский туристический форум "Сибирь здесь".

Главные темы деловой программы:

инвестиции в отрасль и меры поддержки;

стратегия развития туризма в Сибири;

формирование и упаковка сибирского туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках;

национальные туристические маршруты Сибири.

За три дня работы форума его могут посетить более 10 тысяч гостей, в числе которых инвесторы, владельцы и управляющие отелей, ресторанов, кафе; менеджеры и специалисты предприятий индустрии гостеприимства; представители торговых компаний; шеф-повара из Сибири и с Дальнего Востока.













Фото из архива ООО "СВК"

Всё о Форуме и формах участия – на сайте forum-dikorosy.ru.

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