Масштабный Форум индустрии гостеприимства пройдёт в Новосибирске в начале апреля
Там можно будет пообщаться с крутыми рестораторами, узнать, как получить инвестиции для своего бизнеса и побороться за звание лучшего бариста
29 марта 2023, 10:05, ИА Амител
С 5 по 7 апреля 2023 года в Новосибирске пройдёт первая встреча индустрии гостеприимства Сибири. Форум сибирского гостеприимства "Дикоросы" соберёт около 10 тысяч гостей в МВК "Новосибирск Экспоцентр". Рассказываем, что там будет интересного и как туда попасть.
Форум "Дикоросы" это:
- лучшие практики отрасли гостеприимства;
- крупнейшие поставщики для отелей и ресторанов;
- рестораторы, отельеры и туроператоры со всех регионов России;
- федеральные туристические операторы.
В числе наиболее интересных событий на форуме:
- Школа гостеприимства с Татьяной Кибирёвой, Вадимом Прасовым и другими Киберёва – президент Клуба профессионалов гостеприимства, первого в России профессионального сообщества хаускиперов; Вадим Прасов – вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России. Участие в мероприятии также примут представители Hurma Group, Novikov Group, группы ресторанов Дениса Иванова и другие эксперты.
- Проектно-учебная лаборатория сибирской кухни "Сибирский завтрак" Это уникальная площадка по созданию "паспорта гастрономической идентичности" с Екатериной Шаповаловой, руководителем проекта "Гастрономическая карта России". А также с участием Алексея и Екатерины Горенских, соучредителями Института гастрономии при СФУ (Красноярск); Владимира и Анжелики Бурковских, бренд-шефов и совладельцев "Группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских"; Татьяны Тымыровой, председателем Ассоциации гостеприимства Якутии, автором и основателем Информационного проекта и фестиваля "Вкус Якутии" (Якутск) и других.
- Межрегиональный конкурс "Бариста года" Он пройдёт на звание лучшего в профессии среди специалистов по приготовлению кофе.
- Открытый чемпионат "Лучший сыродел Сибири" Участники на глазах у жюри и зрителей в течение трёх часов будут делать сыры моцарелла, буратта, чечил-косичка.
На одной площадке с форумом состоятся выставка HoReCa Siberia и V Сибирский туристический форум "Сибирь здесь".
Главные темы деловой программы:
- инвестиции в отрасль и меры поддержки;
- стратегия развития туризма в Сибири;
- формирование и упаковка сибирского туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках;
- национальные туристические маршруты Сибири.
За три дня работы форума его могут посетить более 10 тысяч гостей, в числе которых инвесторы, владельцы и управляющие отелей, ресторанов, кафе; менеджеры и специалисты предприятий индустрии гостеприимства; представители торговых компаний; шеф-повара из Сибири и с Дальнего Востока.
Всё о Форуме и формах участия – на сайте forum-dikorosy.ru.
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