Масштабный пожар на зерноскладе потушили в Алтайском крае
Пострадавших нет
17 июня 2023, 10:02, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Заринском районе Алтайского края на станции Батунная в ночь на 17 июня произошел пожар на зерноскладе, сообщили в телеграм-канале регионального главка МЧС.
На месте работало 19 человек личного состава и семь единиц техники. Полностью пламя ликвидировали в 3 часа утра.
Во время тушения огнеборцы вынесли со склада пять газовых баллонов. Пройденная огнем площадь составила 1700 квадратных метров.
Пострадавших нет: люди покинули здание еще до приезда спасателей. Причину случившегося выясняют.
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