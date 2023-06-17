Масштабный пожар на зерноскладе потушили в Алтайском крае

Пострадавших нет

17 июня 2023, 10:02, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Заринском районе Алтайского края на станции Батунная в ночь на 17 июня произошел пожар на зерноскладе, сообщили в телеграм-канале регионального главка МЧС.

На месте работало 19 человек личного состава и семь единиц техники. Полностью пламя ликвидировали в 3 часа утра.

Во время тушения огнеборцы вынесли со склада пять газовых баллонов. Пройденная огнем площадь составила 1700 квадратных метров.

Пострадавших нет: люди покинули здание еще до приезда спасателей. Причину случившегося выясняют.