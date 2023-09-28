Масштабный сбой в системе бронирования авиабилетов произошел в России
Некоторое время процесс регистрации был затруднен
28 сентября 2023, 16:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Масштабный сбой в системе бронирования "Леонардо" произошел в России. Об этом сообщили в нескольких авиакомпаниях.
О проблемах писали пресс-службы "Аэрофлота", "Победы" и "Уральских авиалиний". Из-за неработающего сервиса пассажиры могли испытывать затруднения при регистрации.
Спустя некоторое время технические проблемы были решены. Система возобновила работу в штатном режиме.
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