Масштабный сбой в системе бронирования авиабилетов произошел в России

Некоторое время процесс регистрации был затруднен

28 сентября 2023, 16:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Масштабный сбой в системе бронирования "Леонардо" произошел в России. Об этом сообщили в нескольких авиакомпаниях.

О проблемах писали пресс-службы "Аэрофлота", "Победы" и "Уральских авиалиний". Из-за неработающего сервиса пассажиры могли испытывать затруднения при регистрации.

Спустя некоторое время технические проблемы были решены. Система возобновила работу в штатном режиме.