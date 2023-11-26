Массовая авария с участием пяти машин произошла на бийской трассе
По словам очевидцев, водитель "Газели" уснул за рулем и выехал на встречку
26 ноября 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на трассе Барнаул – Бийск. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
По словам подписчика сообщества "В курсе 22", ДТП спровоцировал водитель "Газели", который уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.
В результате происшествия несколько автомобилей получили серьезные повреждения. Грузовик опрокинулся на бок и загорелся.
Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
11:50:32 26-11-2023
Сделайте, как в проклятой пиндосии, разделителные полосы, сколько жизней и техники спасете. Почему там своих людей берегут?
09:21:14 27-11-2023
Гость (11:50:32 26-11-2023) Сделайте, как в проклятой пиндосии, разделителные полосы, ск... В пиндосии тоже далеко не все дороги разделены. Можете по гугл-картам проверить.
09:31:58 27-11-2023
Гость (11:50:32 26-11-2023) Сделайте, как в проклятой пиндосии, разделителные полосы, ск... Не могу понять, где именно это ДТП, но на участке дороги с одной полосой в каждую сторону разделять встречные направления нельзя, потому как в случае даже мелкой неприятности препятсвие будет не объехать.
15:04:37 26-11-2023
Гость (11:50:32 26-11-2023) Сделайте, как в проклятой пиндосии, разделителные полосы, ск... Так делают. Но не могут в один миг все дороги сделать . В этом году много на бийской трассе участков разделяют.
11:27:45 27-11-2023
an2 (15:04:37 26-11-2023) Так делают. Но не могут в один миг все дороги сделать . В эт... надо еще немного подождать!