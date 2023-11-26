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Массовая авария с участием пяти машин произошла на бийской трассе

По словам очевидцев, водитель "Газели" уснул за рулем и выехал на встречку

26 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на трассе Барнаул – Бийск. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам подписчика сообщества "В курсе 22", ДТП спровоцировал водитель "Газели", который уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.

В результате происшествия несколько автомобилей получили серьезные повреждения. Грузовик опрокинулся на бок и загорелся.

Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

ДТП Алтайский край

Комментарии 5

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Гость

11:50:32 26-11-2023

Сделайте, как в проклятой пиндосии, разделителные полосы, сколько жизней и техники спасете. Почему там своих людей берегут?

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Гость

09:21:14 27-11-2023

Гость (11:50:32 26-11-2023) Сделайте, как в проклятой пиндосии, разделителные полосы, ск... В пиндосии тоже далеко не все дороги разделены. Можете по гугл-картам проверить.

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Гость

09:31:58 27-11-2023

Гость (11:50:32 26-11-2023) Сделайте, как в проклятой пиндосии, разделителные полосы, ск... Не могу понять, где именно это ДТП, но на участке дороги с одной полосой в каждую сторону разделять встречные направления нельзя, потому как в случае даже мелкой неприятности препятсвие будет не объехать.

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an2

15:04:37 26-11-2023

Гость (11:50:32 26-11-2023) Сделайте, как в проклятой пиндосии, разделителные полосы, ск... Так делают. Но не могут в один миг все дороги сделать . В этом году много на бийской трассе участков разделяют.

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гость

11:27:45 27-11-2023

an2 (15:04:37 26-11-2023) Так делают. Но не могут в один миг все дороги сделать . В эт... надо еще немного подождать!

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