Массовая авария с участием пяти машин произошла на бийской трассе

По словам очевидцев, водитель "Газели" уснул за рулем и выехал на встречку

26 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на трассе Барнаул – Бийск. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам подписчика сообщества "В курсе 22", ДТП спровоцировал водитель "Газели", который уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.

В результате происшествия несколько автомобилей получили серьезные повреждения. Грузовик опрокинулся на бок и загорелся.

Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.