Массовая драка произошла на встрече с тиктокером в ТЦ Благовещенска
Потасовку начал девятиклассник, который ударил 23-летнего блогера
22 января 2024, 13:00, ИА Амител
Фото: Shot
В торговом центре Благовещенска во время встречи с тиктокером произошла массовая драка. Об этом сообщает Shot.
Даня Ручников с ником "Нюша не грусти" организовал фан-встречу, на которую пригласил друга в балаклаве. Телохранитель розововолосому парню не помог. Во время мероприятия девятиклассник подошел к нему и нанес удар, после чего толпа напала на человека с закрытым лицом.
На место приехали сотрудники полиции, которые задержали участников потасовки. "Нюша не грусти" и его друг от написания заявления отказались.
По словам блогера, розовые волосы не мешают ему постоять за себя.
13:16:29 22-01-2024
Весело у них там! И конкурсы интересные!
13:55:46 22-01-2024
В Благовещенке есть торговый центр с одноименным названием? И в этой деревне есть еще и блогеры?
14:23:46 22-01-2024
Прочитать даже не можешь? Тик Токер? БЛАГОВЕЩЕНСК ГОРОД!
14:24:20 22-01-2024
Уже не знает как себя прорекламировать.