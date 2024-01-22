Массовая драка произошла на встрече с тиктокером в ТЦ Благовещенска

Потасовку начал девятиклассник, который ударил 23-летнего блогера

22 января 2024, 13:00, ИА Амител

Фото: Shot

В торговом центре Благовещенска во время встречи с тиктокером произошла массовая драка. Об этом сообщает Shot.

Даня Ручников с ником "Нюша не грусти" организовал фан-встречу, на которую пригласил друга в балаклаве. Телохранитель розововолосому парню не помог. Во время мероприятия девятиклассник подошел к нему и нанес удар, после чего толпа напала на человека с закрытым лицом.

На место приехали сотрудники полиции, которые задержали участников потасовки. "Нюша не грусти" и его друг от написания заявления отказались.

По словам блогера, розовые волосы не мешают ему постоять за себя.