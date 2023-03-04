Около восьми автомобилей столкнулись "паровозиком" на проспекте Строителей в Барнауле

Массовое ДТП случилось под мостом

04 марта 2023, 10:40, ИА Амител











Фото: t.me/krasilnikov_vortchit

В Барнауле произошло массовое ДТП под мостом на выезде на Павловский тракт с проспекта Строителей. Об этом сообщил депутат городской думы Юрий Красильников.

"Шесть-семь машин выстроились "поездом" в ДТП под мостом на выезде на Павловский тракт со Строителей", – написал он в телеграм-канале.

В то же время в паблике "Инцидент Барнаул" пишут, что очевидцы насчитали в составе "паровозика" восемь автомобилей.

Видео: "Инцидент Барнаул"

По данным 2ГИС, в районе аварии собралась большая пробка. В целом дорожную ситуацию сервис оценивает в 7 баллов из 10.

Изображение: 2ГИС