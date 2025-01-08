В санаторий "Маяк" уже выезжали сотрудники Роспотребнадзора

08 января 2025, 17:28, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Массовое отравление участников детского творческого фестиваля произошло в Нальчике. Как сообщает Telegram-канал Shot, 18 человек госпитализировано с острой кишечной инфекцией.

По данным канала, больше 60 детей с сопровождающими, всего около 100 человек, приехали из разных регионов России на фестиваль детского творчества "Таланты Евразии". Часть из них поселили в местный санаторий "Маяк". Вчера днем семь девочек 8-13 лет из санатория пожаловались на плохое самочувствие, у них были признаки пищевого отравления.

Вечером еще несколько детей и взрослых увезли в инфекционное отделение больницы в Минеральных Водах, когда они возвращались домой. В общей сложности, по данным Shot, госпитализировано 12 детей и 6 взрослых.

В санаторий "Маяк" уже выезжали сотрудники Роспотребнадзора. Продукты отправлены на экспертизу. Организацией питания занималась индивидуальная предпринимательница. При этом организаторы заявили, что кто-то из детей мог приехать с ротавирусом и с качеством еды ситуация никак не связана.