Массовые беспорядки прокатились по Франции из-за убийства 17-летнего подростка

Полицейские убили мальчика, когда тот якобы оказал сопротивление при осмотре его автомобиля

28 июня 2023, 14:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По меньшей мере 24 человека задержали во время ночных беспорядков во Франции. Как сообщает радиостанция France Bleu, они вспыхнули после убийства 17-летнего подростка полицейским.

По версии правоохранителя, который уже находится под стражей, огонь он открыл из-за действий молодого человека. Они остановили автомобиль для проверки, а за рулем оказался несовершеннолетний. Водитель якобы нажал на газ и пытался наехать на стража порядка, после чего тот выстрелил.

Но в соцсетях другая версия – из-за видео происшествия. В ролике видно, что желтый Mercedes остановился по требованию. После этого один полицейский приблизился к машине, а второй уже навел на него оружие. Когда машина двинулась, правоохранитель выстрелил.

Беспорядки начались через несколько часов и захлестнули всю Францию. В одном из городов сожгли здание мэрии, а в других протестующие сталкивались с полицией. Предположительно, пострадал в протестах один человек.