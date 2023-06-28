Массовые беспорядки прокатились по Франции из-за убийства 17-летнего подростка
Полицейские убили мальчика, когда тот якобы оказал сопротивление при осмотре его автомобиля
28 июня 2023, 14:22, ИА Амител
По меньшей мере 24 человека задержали во время ночных беспорядков во Франции. Как сообщает радиостанция France Bleu, они вспыхнули после убийства 17-летнего подростка полицейским.
По версии правоохранителя, который уже находится под стражей, огонь он открыл из-за действий молодого человека. Они остановили автомобиль для проверки, а за рулем оказался несовершеннолетний. Водитель якобы нажал на газ и пытался наехать на стража порядка, после чего тот выстрелил.
Но в соцсетях другая версия – из-за видео происшествия. В ролике видно, что желтый Mercedes остановился по требованию. После этого один полицейский приблизился к машине, а второй уже навел на него оружие. Когда машина двинулась, правоохранитель выстрелил.
Беспорядки начались через несколько часов и захлестнули всю Францию. В одном из городов сожгли здание мэрии, а в других протестующие сталкивались с полицией. Предположительно, пострадал в протестах один человек.
14:31:10 28-06-2023
мальчик негр?