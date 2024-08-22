Мастер-классы, подарки, розыгрыш. ТРЦ "Европа" приглашает на "Удачный день"

Проведите время интересно и весело и испытайте свою удачу

22 августа 2024, 10:10, ИА Амител erid: LjN8K26Wo

Роспись деревянных значков / Фото предоставлено организаторами мероприятия

Лето неумолимо катится к закату, но у барнаульцев еще есть время наполнить его яркими красками и незабываемыми впечатлениями. 24 августа 2024 года ТРЦ "Европа" приглашает всех желающих провести "Удачный день" в компании друзей и семьи. С 14:00 до 16:00 у фонтана гостей ждет настоящий праздник творчества, развлечений и приятных сюрпризов.

"Удачный день" – это прекрасная возможность раскрыть творческий потенциал и создать что-то своими руками. Для детей и взрослых пройдут увлекательные мастер-классы:

Живопись на мини-холстах. Нарисуйте шедевр, который станет прекрасным украшением дома.

Нарисуйте шедевр, который станет прекрасным украшением дома. Роспись шоперов. Превратите обычную сумку для покупок в стильный аксессуар.

Превратите обычную сумку для покупок в стильный аксессуар. Роспись акриловыми красками деревянных значков. Изготовьте оригинальный сувенир для себя или в подарок.

Изготовьте оригинальный сувенир для себя или в подарок. Лепка из воздушного цветного пластилина. Даже самые маленькие участники смогут создать забавные фигурки и поделки.

Хотите проверить свою удачу? Тогда подходите к промо-стойке, где чеки от 500 рублей обменяют на гарантированные подарки. Участников ждут вкусные сладости, полезные мелочи и главный приз – массажер для тела.

А вот чеки на сумму от 1000 рублей организаторы советуют подписать и опустить в специальный ящик. Уже 26 октября 2024 года на дне рождения ТРЦ "Европа" среди всех чеков разыграют 17 ценных подарков. Техника, денежные призы и товары для дома достанутся тем, кто успеет сбросить чеки и будет присутствовать на финальном мероприятии.

Чем больше чеков вы сбросите, тем выше шансы на победу.

Узнать подробнее можно в соцсети ТРЦ.

Иллюстрация предоставлена организаторами мероприятия

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в группе "ВКонтакте" ТРЦ "Европа".

Возрастное ограничение 18+

ООО "Экватор"

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