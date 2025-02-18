Мастерство и характер. В Барнауле пройдет турнир по профессиональному кикбоксингу

В шести поединках сойдутся бойцы из России и Кыргызстана

18 февраля 2025, 11:30, ИА Амител erid: 2W5zFGGehZA

Турнир по кикбоксингу / Фото: архив "Про Кик"

27 февраля 2025 года Барнаул вновь станет центром зрелищного спорта – здесь пройдет Международный турнир по профессиональному кикбоксингу "Про Кик 2". Шесть поединков, в которых сойдутся одни из сильнейших бойцов России и Кыргызстана, подарят зрителям яркие эмоции и драйв до последнего удара.

Но жарко будет уже накануне. 26 февраля в ТЦ "Галактика" состоится медийное взвешивание и "битва взглядов" – момент, когда соперники встретятся лицом к лицу и продемонстрируют свою решимость. А еще соревнования по измерению силы удара – зрелищная дисциплина, которая уже стала самостоятельным видом спорта и набирает огромную популярность в мире единоборств.

"Про Кик" – проект по развитию спорта и здорового образа жизни, поддержанный Федерацией кикбоксинга России. Мы хотим провести четыре крупных турнира и создать профессиональный промоушен по кикбоксингу, который будет включать в себя различные дисциплины, чтобы объединить лучших и поднять спорт на новую высоту", – говорит руководитель проекта Александр Удовихин.Зрителей турнира ждут настоящие спортивные баталии, где каждый удар – это результат тренировок и силы воли. Здесь нет места случайностям – только мастерство, характер и жажда победы.

Итак:

26 февраля 2025 года в 18:00 – медийное взвешивание и face-to-face* в ТЦ "Галактика";

27 февраля 2025 года в 18:00 – международные поединки в баре-ресторане "Опера".

Участие в турнире примут члены национальной сборной в разделе "фулл-контакт" Михаил Якушев и Александр Буров, а также файтеры из Кыргызстана.

Приходите, чтобы поддержать спортсменов и стать частью яркого спортивного события.

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* Face-to-face ("фэйс-ту-фэйс")

Возрастное ограничение 16+

ИП Удовихин Александр Сергеевич

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