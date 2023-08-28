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Мать четверых детей из Петербурга пропала в Египте во время дайвинга

Женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалом, однако в один момент пропала из виду

28 августа 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Египте многодетная мать из Петербурга пропала во время занятия по дайвингу. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в субботу, 26 августа, возле острова Гифтун южнее Хургады. Женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалом, однако в один момент пропала из виду. Как объяснили гиды, пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.

У женщины остались четверо детей. На месте продолжается поисковая операция.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

11:35:26 29-08-2023

пара превысила максимальную глубину погружения - зачем? что за безответственность у многодетных???

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Гость

12:09:33 29-08-2023

Пара погружалась под присмотром профессионала. А он то где в этот момент был? Рыбок рассматривал? Инструктаж перед погружением проводил? Тогда на пальцах должен был рассказать весь расклад погружения: туда ходи, а туда не ходи.

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