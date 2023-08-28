Мать четверых детей из Петербурга пропала в Египте во время дайвинга
Женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалом, однако в один момент пропала из виду
28 августа 2023, 21:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Египте многодетная мать из Петербурга пропала во время занятия по дайвингу. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошел в субботу, 26 августа, возле острова Гифтун южнее Хургады. Женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалом, однако в один момент пропала из виду. Как объяснили гиды, пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.
У женщины остались четверо детей. На месте продолжается поисковая операция.
11:35:26 29-08-2023
пара превысила максимальную глубину погружения - зачем? что за безответственность у многодетных???
12:09:33 29-08-2023
Пара погружалась под присмотром профессионала. А он то где в этот момент был? Рыбок рассматривал? Инструктаж перед погружением проводил? Тогда на пальцах должен был рассказать весь расклад погружения: туда ходи, а туда не ходи.