Семья девочки, умершей в новосибирской больнице, ждет экспертизу уже второй год

Мать погибшего ребенка направила обращение к главе СК Александру Бастрыкину

23 января 2025, 11:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Причину смерти шестимесячной девочки после операции в Новосибирске не могут установить уже два года. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

В мае 2022 года Ангелину привезли на пластическую операцию из Алтайского края: в клинике ребенку согласились исправить заячью губу.

Однако после процедуры врачи сказали Елене, матери девочки, что ребенок находится без сознания и подключен к ИВЛ.

Вечером 15 мая дежурный врач сообщил Елене о смерти дочери:

"Мне сказали, что никто не ожидал остановки сердца. Что увидеть ребенка нельзя. Я кричала, плакала. Меня пытались успокоить. Медсестра, стоявшая рядом, плакала вместе со мной", – рассказала "КП-Новосибирск" Елена.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В ходе первой экспертизы было установлено, что объем крови, потерянный девочкой во время операции, не был восполнен. Из-за этого в организме началось кислородное голодание, после чего произошел отек головного мозга и стали отказывать органы.

Однако больница потребовала вторую экспертизу. Ее результатов нет почти два года. Со слов Елены, два эксперта не могут согласовать свои выводы.

Мама умершей девочки направила общение к главе СК Александру Бастрыкину. Помимо этого, адвокат посоветовал ей жаловаться и в прокуратуру.