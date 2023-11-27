Мать двоих детей убила мачеху и ее мужа под Новосибирском

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу

27 ноября 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Двойное убийство произошло в городе Болотное Новосибирской области. Как сообщает телеканал "360", местную жительницу подозревают в расправе над семейной парой – конфликт произошел во время вечеринки с алкоголем.

По предварительной информации следствия, 25 ноября горожанка со своим знакомым выпивала в гостях у 45-летней мачехи и ее мужа. В какой-то момент она начала ругаться с ними и произошла драка. В результате гости сильно избили хозяев дома, а женщина взяла нож и смертельно ранила хозяина дома. Супруги погибли на месте.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемых нашли по горячим следам и арестовали.

"КП" уточняет, что погибшая женщина была мачехой задержанной. Перед расправой обвиняемая несколько дней жила в ее доме. Известно, что у злоумышленницы ранее забрали детей.