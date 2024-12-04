Мать Эминема умерла от рака легких

Отношения музыканта с родительницей с детства не сложились, но в последнее время налаживались

04 декабря 2024, 12:37, ИА Амител

Эминем / Фото: AP/TASS

Мать американского рэпера Эминема, Дебби Нельсон, умерла в возрасте 69 лет из-за рака легких. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на представителя рэпера Денниса Денэхи.

Женщина ушла из жизни в городе Сент-Джозеф штата Миссури в ночь на вторник, 3 декабря. Впервые о ее болезни стало известно в сентябре этого года – уже тогда СМИ писали, что у Нельсон поздняя стадия онкологического заболевания.

Отношения между легендарным рэпером и его матерью не сложились. В начале своей карьеры Эминем публично обвинил родительницу в жестоком обращении с ним, о чем неоднократно писал в своих текстах. Дэбби же подала к сыну иск за клевету. В последние годы их отношения налаживались, отмечает TMZ.