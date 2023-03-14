Мать-и-мачеха уже зацвела. Когда в Алтайском крае распустятся подснежники?

На самом деле первоцветов много. Одними из первых в начале апреля в нашем регионе в степной зоне и предгорьях после схода снега зацветает гусиный лук из семейства лилейных. В России цветок ещё называют "жёлтый подснежник". У него очень много видов, но в Алтайском крае чаще всего встречается тот, что высотой около 10 сантиметров. У цветка тоже шесть лепестков, которые наклонены вниз. Они растут по склонам и даже встречаются на газонах и в парках, рассказывает Татьяна Терехина.

Некоторые "подснежником" в Алтайском крае называют и луковичное растение кандык, больше известное в народе как "собачий зуб". У него красивые фиолетовые цветочки, а появляются они в середине апреля. Кандык занесён в Красные книги России и Алтайского края. Поэтому рвать его строго запрещено, можно только смотреть. А растёт он в основном на Салаире и в предгорьях, на равнинах его уже не встретишь, говорит профессор.

Также в середине апреля в лесах, степях и на склонах Алтая просыпаются белые, жёлтые, фиолетовые мохнатенькие цветочки прострела раскрытого из семейства лютиковых. Татьяна Терехина отмечает, что в народе его прозвали сон-травой из-за выраженных снотворных свойств. Это растение ядовитое и может вызвать сильное раздражение кожи, но при высушивании становится безопасным. Сон-трава обладает противогрибковым, бактерицидным, успокаивающим действием и нашла широчайшее применение в народной медицине.

"Раньше этих цветов было много и в окрестностях Барнаула. Но из-за того что люди у нас ненасытные, сейчас их почти не найти. Редко, когда их встретишь лишь в нагорной части города, в бору", – отмечает Татьяна Терехина.