Мать-и-мачеха уже зацвела. Когда в Алтайском крае распустятся подснежники?
Когда в лесах ещё лежит последний зимний снег, на оттаявшей земле местами появляются маленькие цветы с жёлтой серединкой и пушистыми листьями. Многие думают, что это подснежники
14 марта 2023, 06:35, ИА Амител
На берегу Телецкого озера на две недели раньше обычного появились первоцветы. Как сообщает пресс-служба Алтайского заповедника, 11 марта здесь зацвела мать-и-мачеха, хотя в последние три года это явление фиксировали не раньше начала апреля. Amic.ru выяснил у специалистов, когда на Алтае ждать первых подснежников. Спойлер: не дождётесь.
Почему на Алтае в этом году не будет подснежников?
Потому что подснежники у нас никогда и не росли, за исключением садовых участков, сообщила amic.ru профессор кафедры ботаники АлтГУ, доктор биологических наук Татьяна Терехина.
Галантусы (они же подснежники) – это невысокие растения с белыми цветами (около 10 см) с шестью лепестками на тонкой ножке, чем-то похожие на тюльпаны. Своё второе название они получили из-за того, что зацветают сразу после схождения снежного покрова. Ими ошибочно зачастую называют все первоцветы.
"Галантусы в нашем регионе в естественной среде не встречаются. Ближайшее место, где они произрастают, это Белоруссия. С подснежниками путают первоцветы, которые рано выходят из-под снега. Обычно такие растения зацветают в начале или середине апреля", – объясняет учёный.
А какие тогда весной у нас растут цветы?
На самом деле первоцветов много. Одними из первых в начале апреля в нашем регионе в степной зоне и предгорьях после схода снега зацветает гусиный лук из семейства лилейных. В России цветок ещё называют "жёлтый подснежник". У него очень много видов, но в Алтайском крае чаще всего встречается тот, что высотой около 10 сантиметров. У цветка тоже шесть лепестков, которые наклонены вниз. Они растут по склонам и даже встречаются на газонах и в парках, рассказывает Татьяна Терехина.
Некоторые "подснежником" в Алтайском крае называют и луковичное растение кандык, больше известное в народе как "собачий зуб". У него красивые фиолетовые цветочки, а появляются они в середине апреля. Кандык занесён в Красные книги России и Алтайского края. Поэтому рвать его строго запрещено, можно только смотреть. А растёт он в основном на Салаире и в предгорьях, на равнинах его уже не встретишь, говорит профессор.
Также в середине апреля в лесах, степях и на склонах Алтая просыпаются белые, жёлтые, фиолетовые мохнатенькие цветочки прострела раскрытого из семейства лютиковых. Татьяна Терехина отмечает, что в народе его прозвали сон-травой из-за выраженных снотворных свойств. Это растение ядовитое и может вызвать сильное раздражение кожи, но при высушивании становится безопасным. Сон-трава обладает противогрибковым, бактерицидным, успокаивающим действием и нашла широчайшее применение в народной медицине.
"Раньше этих цветов было много и в окрестностях Барнаула. Но из-за того что люди у нас ненасытные, сейчас их почти не найти. Редко, когда их встретишь лишь в нагорной части города, в бору", – отмечает Татьяна Терехина.
Почему так рано в этом году зацвела мать-и-мачеха?
Известно, что мать-и-мачеха начинает расти ещё под снегом. Благодаря положительным температурам воздуха южные склоны освободились от снега, что дало почву для оживления растительного мира, отмечают специалисты Алтайского заповедника.
Его госинспекторы ведут наблюдение за этим растением последние 37 лет. За этот период самое раннее цветение было зафиксировано в 2012 году, тогда это произошло 11 марта. Наиболее поздней датой цветения стало 12 апреля 1979 года. В этом году фенологическая весна наступила на 16 дней раньше.
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