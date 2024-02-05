НОВОСТИПроисшествия

Мать, избившую дочь Алтайском краевом кризисном центре, осудят

В середине ноября 2023 года обвиняемая вместе с дочерью прибыла в краевой кризисный центр для женщин для получения психологической помощи

05 февраля 2024, 17:55, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com
Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Жительница села Поспелихинского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в нанесении травм новорожденному. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что в середине ноября 2023 года обвиняемая вместе с  дочерью прибыла в краевой кризисный центр для женщин для получения психологической помощи. Там мать неоднократно наносила удары ребенку по голове и телу, объясняя тем, что не могла успокоить ее.

Девочку доставили больницу с травмами. В настоящее время жизни и здоровью малышки ничего не угрожает, она передана для дальнейшего воспитания отцу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комментарии 4

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Гость

21:18:53 05-02-2024

Свиноматка

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Гость

09:56:26 06-02-2024

Если мать психически неуравновешенная, то отец наверняка недалек от нее. Забьют ведь изверги ребенка. Надо было поместить ребенка в госучреждение, а родителей лечить.

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Гость

11:12:17 06-02-2024

Вот получила психологическую помощь

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лея

13:27:44 06-02-2024

есть же положение Закона о стерилизации психбольных и с синдромом Дауна и пр. Почему не применяется? Вот эта гражданка уже попадает под закон, хотя-бы на химическую контрацепцию (инъекционную)

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