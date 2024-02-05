Мать, избившую дочь Алтайском краевом кризисном центре, осудят
В середине ноября 2023 года обвиняемая вместе с дочерью прибыла в краевой кризисный центр для женщин для получения психологической помощи
05 февраля 2024, 17:55, ИА Амител
Жительница села Поспелихинского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в нанесении травм новорожденному. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
В ходе предварительного следствия установлено, что в середине ноября 2023 года обвиняемая вместе с дочерью прибыла в краевой кризисный центр для женщин для получения психологической помощи. Там мать неоднократно наносила удары ребенку по голове и телу, объясняя тем, что не могла успокоить ее.
Девочку доставили больницу с травмами. В настоящее время жизни и здоровью малышки ничего не угрожает, она передана для дальнейшего воспитания отцу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
21:18:53 05-02-2024
Свиноматка
09:56:26 06-02-2024
Если мать психически неуравновешенная, то отец наверняка недалек от нее. Забьют ведь изверги ребенка. Надо было поместить ребенка в госучреждение, а родителей лечить.
11:12:17 06-02-2024
Вот получила психологическую помощь
13:27:44 06-02-2024
есть же положение Закона о стерилизации психбольных и с синдромом Дауна и пр. Почему не применяется? Вот эта гражданка уже попадает под закон, хотя-бы на химическую контрацепцию (инъекционную)