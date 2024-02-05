Мать, избившую дочь Алтайском краевом кризисном центре, осудят

В середине ноября 2023 года обвиняемая вместе с дочерью прибыла в краевой кризисный центр для женщин для получения психологической помощи

05 февраля 2024, 17:55, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Жительница села Поспелихинского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в нанесении травм новорожденному. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что в середине ноября 2023 года обвиняемая вместе с дочерью прибыла в краевой кризисный центр для женщин для получения психологической помощи. Там мать неоднократно наносила удары ребенку по голове и телу, объясняя тем, что не могла успокоить ее.

Девочку доставили больницу с травмами. В настоящее время жизни и здоровью малышки ничего не угрожает, она передана для дальнейшего воспитания отцу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.