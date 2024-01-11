Мать-одиночка из Новосибирска требует с блогеров-миллионников 97 тысяч рублей
Девушка купила курс в "Элитной школе запусков", однако после начала обучения попыталась вернуть деньги
11 января 2024, 10:31, ИА Амител
25-летняя жительница Новосибирска Светлана Жильцова пытается взыскать с блогеров-миллионников Анны Ищук и Дмитрия Ларионова 97 тысяч рублей. Как сообщает "КП-Новосибирск", молодая мама купила курс в "Элитной школе запусков", однако после начала обучения попыталась вернуть деньги. И возвращать их ей не захотели.
Жильцова – мать-одиночка. Она работает в крупной сети магазинов и воспитывает ребенка. Осенью 2023 года Светлана попала в аварию и ей нужны были деньги. Она решила, что сможет заработать их будучи продюсером и обратилась за обучением в "Элитную школу блогеров".
Надо отметить, что Ищук и Ларионов – популярная пара из социальных сетей с миллионной аудиторией. Они познакомились в доме блогеров и прославились благодаря съемке коротких роликов на разную тематику. Недавно у пары родился сын, сейчас молодые родители ждут второго ребенка.
Через пару дней Жильцовой ответили и сказали, что ей несказанно повезло – на курсе осталось лишь пара мест. В результате она согласилась на обучение за 97 тысяч рублей, взяв его в рассрочку. Однако через несколько месяцев девушка поняла, что это не ее и решила вернуть деньги.
"Связалась с менеджером, чтобы разорвать договор, попросила помочь оформить заявление на возврат, но мне никто не помог. В общей беседе также начался кипеж, потому что многие ученики ушли в минус на продюсировании блогеров, которых нашли. В чате начали возмущаться, тогда всех недовольных оттуда просто удалили", – рассказала молодая мама.
В договоре есть пункт о возврате денег. Согласно ему, вернуть средства могут лишь в течение 14 дней с обязательным доказательством ненадлежащего качества оказанной услуги. Удалили из чата девушек, скорее всего, по той причине, что правила запрещают высказываться о качестве и объеме указанных услуг.
Как отметила юрист Марина Пьянкова, договор противоречит закону "О защите прав потребителей". Светлана может отказаться от услуги в любой момент, выплатив расходы. При этом если девушке дали доступ ко всем материалам курса, то услуга считается оказанной полностью. В таком случае блогерам следует писать досудебную претензию, а после – обращаться в суд при неудовлетворительном ответе.
10:50:43 11-01-2024
Я бы в блогеры пошёл,пусть меня научат.
10:51:40 11-01-2024
Сколько не душится лодырь богатый,очень не важно он пахнет,ребята.
11:13:14 11-01-2024
Гость (10:51:40 11-01-2024) Сколько не душится лодырь богатый,очень не важно он пахнет,р... Правильно писать не "лодырь", а "блогер". Хотя, в принципе, это синонимы...
10:57:04 11-01-2024
Работать никто не хочет. Мда.
11:51:10 11-01-2024
Как видно, жизнь ничему не учит мать-одиночку.
11:54:30 11-01-2024
Пусть лучше рожанием занимается.
13:27:23 11-01-2024
попала в аварию, нужны деньги. что делать? конечно к цыганам - отдать последнее. надо было мозги покупать.
13:52:02 11-01-2024
вчера Ют мне подкинул юную блогершу лет 7 с кучей подписоты, я посмотрела пару видосов и кинула два страйка за контент сексуального характера. надеюсь ее канал прикроют на пути к богатой и успешной жизни.
14:28:17 11-01-2024
девушке надо было сперва замуж выйти а потом рожать. сами виноваты что вас с детьми бросают, а другие мужчины не хотят бабу с прицепом