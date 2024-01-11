Мать-одиночка из Новосибирска требует с блогеров-миллионников 97 тысяч рублей

Девушка купила курс в "Элитной школе запусков", однако после начала обучения попыталась вернуть деньги

11 января 2024, 10:31, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

25-летняя жительница Новосибирска Светлана Жильцова пытается взыскать с блогеров-миллионников Анны Ищук и Дмитрия Ларионова 97 тысяч рублей. Как сообщает "КП-Новосибирск", молодая мама купила курс в "Элитной школе запусков", однако после начала обучения попыталась вернуть деньги. И возвращать их ей не захотели.

Жильцова – мать-одиночка. Она работает в крупной сети магазинов и воспитывает ребенка. Осенью 2023 года Светлана попала в аварию и ей нужны были деньги. Она решила, что сможет заработать их будучи продюсером и обратилась за обучением в "Элитную школу блогеров".

Надо отметить, что Ищук и Ларионов – популярная пара из социальных сетей с миллионной аудиторией. Они познакомились в доме блогеров и прославились благодаря съемке коротких роликов на разную тематику. Недавно у пары родился сын, сейчас молодые родители ждут второго ребенка.

Через пару дней Жильцовой ответили и сказали, что ей несказанно повезло – на курсе осталось лишь пара мест. В результате она согласилась на обучение за 97 тысяч рублей, взяв его в рассрочку. Однако через несколько месяцев девушка поняла, что это не ее и решила вернуть деньги.

"Связалась с менеджером, чтобы разорвать договор, попросила помочь оформить заявление на возврат, но мне никто не помог. В общей беседе также начался кипеж, потому что многие ученики ушли в минус на продюсировании блогеров, которых нашли. В чате начали возмущаться, тогда всех недовольных оттуда просто удалили", – рассказала молодая мама.

В договоре есть пункт о возврате денег. Согласно ему, вернуть средства могут лишь в течение 14 дней с обязательным доказательством ненадлежащего качества оказанной услуги. Удалили из чата девушек, скорее всего, по той причине, что правила запрещают высказываться о качестве и объеме указанных услуг.

Как отметила юрист Марина Пьянкова, договор противоречит закону "О защите прав потребителей". Светлана может отказаться от услуги в любой момент, выплатив расходы. При этом если девушке дали доступ ко всем материалам курса, то услуга считается оказанной полностью. В таком случае блогерам следует писать досудебную претензию, а после – обращаться в суд при неудовлетворительном ответе.