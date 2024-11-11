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Мать шестерых детей отправилась на СВО вслед за мужем по просьбе покойной свекрови

Она считает, что оберегает супруга от ранений

11 ноября 2024, 11:29, ИА Амител

Мать шестерых детей отправилась на СВО вслед за мужем, чтобы уберечь его от ранений, сообщает Shot.

Сначала на СВО добровольцем из Владивостока отправился супруг. Спустя полтора месяца женщина оставила собственный бизнес и ушла вслед за мужем. Старшая 23-летняя дочь осталась за главную и заботится о братьях и сестрах.

"Мама его приснилась. Сказала: "Иди за моим сыном, смотри за ним". И я решила идти", – рассказала женщина.

Психолог Елена Потапова / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

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СВО мужчины и женщины

Комментарии 10

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Гость

12:21:53 11-11-2024

я бы тоже от шести детей убежал, шесть! еще не то присниться.

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Гость

14:01:54 11-11-2024

Гость (12:21:53 11-11-2024) я бы тоже от шести детей убежал, шесть! еще не то присниться... Согласны! Какая материнская безответственность, с выдуманной легендой!

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Гость

12:46:34 11-11-2024

С российским обществом что-то определенно не так.

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Гость

13:11:08 11-11-2024

вот дети то то счастливы

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Гость

14:02:45 11-11-2024

Гость (13:11:08 11-11-2024) вот дети то то счастливы... Очень их жалко! Матери они не нужны оказались! Какой из неё воин -на гражданке куда нужнее детям!

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Гость

15:24:54 11-11-2024

Гость (14:02:45 11-11-2024) Очень их жалко! Матери они не нужны оказались! Какой из неё ... там с сарказмом написано. вот старшая прям мечтала с младшими детьми сидеть.

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АННА

14:21:04 11-11-2024

настоящая семья. Храни Вас Господь.

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Гость

19:00:58 11-11-2024

АННА (14:21:04 11-11-2024) настоящая семья. Храни Вас Господь.... Анна, ты заблуждаешься. У Бога другие приоритеты - не убей.

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Гость

14:22:22 11-11-2024

Умом не богата.

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Ляля

10:40:05 12-11-2024

Ума как у табуретки... Дети могут остаться и без отца, и без матери.. Зато покойную свекровь ублажила.

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