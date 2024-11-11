Мать шестерых детей отправилась на СВО вслед за мужем по просьбе покойной свекрови

Она считает, что оберегает супруга от ранений

11 ноября 2024, 11:29, ИА Амител

Мать шестерых детей отправилась на СВО вслед за мужем, чтобы уберечь его от ранений, сообщает Shot.

Сначала на СВО добровольцем из Владивостока отправился супруг. Спустя полтора месяца женщина оставила собственный бизнес и ушла вслед за мужем. Старшая 23-летняя дочь осталась за главную и заботится о братьях и сестрах.