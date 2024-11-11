Мать шестерых детей отправилась на СВО вслед за мужем по просьбе покойной свекрови
Она считает, что оберегает супруга от ранений
11 ноября 2024, 11:29, ИА Амител
Мать шестерых детей отправилась на СВО вслед за мужем, чтобы уберечь его от ранений, сообщает Shot.
Сначала на СВО добровольцем из Владивостока отправился супруг. Спустя полтора месяца женщина оставила собственный бизнес и ушла вслед за мужем. Старшая 23-летняя дочь осталась за главную и заботится о братьях и сестрах.
"Мама его приснилась. Сказала: "Иди за моим сыном, смотри за ним". И я решила идти", – рассказала женщина.
12:21:53 11-11-2024
я бы тоже от шести детей убежал, шесть! еще не то присниться.
14:01:54 11-11-2024
Гость (12:21:53 11-11-2024) я бы тоже от шести детей убежал, шесть! еще не то присниться... Согласны! Какая материнская безответственность, с выдуманной легендой!
12:46:34 11-11-2024
С российским обществом что-то определенно не так.
13:11:08 11-11-2024
вот дети то то счастливы
14:02:45 11-11-2024
Гость (13:11:08 11-11-2024) вот дети то то счастливы... Очень их жалко! Матери они не нужны оказались! Какой из неё воин -на гражданке куда нужнее детям!
15:24:54 11-11-2024
Гость (14:02:45 11-11-2024) Очень их жалко! Матери они не нужны оказались! Какой из неё ... там с сарказмом написано. вот старшая прям мечтала с младшими детьми сидеть.
14:21:04 11-11-2024
настоящая семья. Храни Вас Господь.
19:00:58 11-11-2024
АННА (14:21:04 11-11-2024) настоящая семья. Храни Вас Господь.... Анна, ты заблуждаешься. У Бога другие приоритеты - не убей.
14:22:22 11-11-2024
Умом не богата.
10:40:05 12-11-2024
Ума как у табуретки... Дети могут остаться и без отца, и без матери.. Зато покойную свекровь ублажила.