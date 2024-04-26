Мать спасавшего из "Крокуса" людей школьника рассказала о звонке из АП
После спасения людей во время теракта ее сын получил многочисленные награды и благодарности
26 апреля 2024, 22:49, ИА Амител
Семье 14-летнего Артема Донскова, спасавшего людей во время теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", позвонили из Администрации президента (АП) России Владимира Путина. Мать подростка, Александра Донскова, в разговоре с РИА Новости рассказала, что ее спросили о желании сына встретиться с главой государства.
"Мы ответили да, это было бы большое для нас событие и большая честь. Поэтому мы рассматриваем возможность увидеться с главой государства", – отметила она.
Женщина также рассказала, что после спасения людей во время теракта ее сын получил многочисленные награды и благодарности. Они уже встретились с руководителями Мосгордумы, Общественной палаты и иных ведомств.
14-летний Артем Донсков учится в красногорской школе № 19. В декабре 2023 года он устроился гардеробщиком в "Крокус" и хотел подзаработать на компьютер и украшение матери. Во время теракта он вместе с другим школьником, Исламом Халиловым, провел людей на территорию выставочного центра "Крокус Экспо", откуда посетители смогли выбраться на улицу.
10:58:47 27-04-2024
И такое бывает "жар птица" попалась в руки.
14:54:14 27-04-2024
А кто то беззащитного поколотил и получил медальки с орденами да и героя республики в довесок, почувствуете разницу как говорится! Да одна благодарность распечатанная на бумажке Артёму в сто раз ценнее и весомее, думаю дороги в серьезные госструктуры этому Человеку открыты!