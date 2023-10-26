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Матери подрались в детском саду в российском городе

Нападавшая получила штраф

26 октября 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Матери воспитанников детского сада в Ухте подрались в раздевалке из-за поведения детей, сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

Конфликт начался с оскорблений и быстро перерос в рукоприкладство. В итоге одна из женщин схватила за волосы оппонентку и расцарапала ей лицо.

Мировой судья признал нападавшую виновной и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей. Вторую участницу привлекли к административной ответственности.

Ранее в Горном Алтае больше 20 подростков устроили массовую драку.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

07:52:31 26-10-2023

онижематери

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Гость

09:04:51 26-10-2023

Гость (07:52:31 26-10-2023) онижематери... КУРИЦЫ

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Гость

09:10:18 26-10-2023

взрослые женщины не смогли построить диалог, о каком воспитании может идти речь? Полная деградация поколений

  20 Нравится
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Гость

12:07:20 26-10-2023

Гость (09:10:18 26-10-2023) взрослые женщины не смогли построить диалог, о каком воспита... А почему вы по двум женщинам судите о ЦЕЛОМ ПОКОЛЕНИИ?

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