Матери подрались в детском саду в российском городе

Нападавшая получила штраф

26 октября 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Матери воспитанников детского сада в Ухте подрались в раздевалке из-за поведения детей, сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

Конфликт начался с оскорблений и быстро перерос в рукоприкладство. В итоге одна из женщин схватила за волосы оппонентку и расцарапала ей лицо.

Мировой судья признал нападавшую виновной и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей. Вторую участницу привлекли к административной ответственности.

Ранее в Горном Алтае больше 20 подростков устроили массовую драку.