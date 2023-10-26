Матери подрались в детском саду в российском городе
Нападавшая получила штраф
26 октября 2023, 07:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Матери воспитанников детского сада в Ухте подрались в раздевалке из-за поведения детей, сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.
Конфликт начался с оскорблений и быстро перерос в рукоприкладство. В итоге одна из женщин схватила за волосы оппонентку и расцарапала ей лицо.
Мировой судья признал нападавшую виновной и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей. Вторую участницу привлекли к административной ответственности.
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