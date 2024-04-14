Матери ребенка-инвалида выплатят 140 тысяч рублей в Алтайском крае

Суд выяснил, что врачи установили пациенту неверный диагноз

14 апреля 2024, 14:14, ИА Амител

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Матери ребенка-инвалида в Алтайском крае выплатят компенсацию за неправильное лечение. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов региона.

Первый иск был рассмотрен в ноябре прошлого года. Врачи установили ребенку неправильный диагноз и назначили неправильное лечение, из-за чего он начал отставать в развитии и получил инвалидность. С краевого центра охраны материнства и детства взыскали 30 тыс. рублей, но одна из сторон подала апелляцию.

В апреле 2024 года суд повторно рассмотрел дело и признал, что вины врачей в развитии заболевания головного мозга у ребенка и установлении ему инвалидности нет. Но факт длительного оказания ребенку некачественной медицинской помощи подтверждает нарушение прав потребителя и причинение ребенку страданий.

На этом основании краевой клинический центр охраны материнства и детства и детскую городскую больницу № 1 обязали выплатить матери ребенка по 70 тыс. рублей.