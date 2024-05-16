Материнство и успех. В Барнауле прошел крупный семейный форум "Про Любовь. Про детей"
Эксперты рассказали родителям, как выстраивать качественные и глубокие семейные отношения
16 мая 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KZGLV
Недавно в Барнауле прошел большой семейный форум "Про Любовь. Про детей", в котором приняли участие около 80 родителей и 20 детей. Одной из его главных задач было укрепление внутрисемейных связей.
"Мы впервые создавали событие для родителей и приглашали их вместе с детьми. Предполагали, что это вызовет большой отклик, но не думали, что настолько. Счастливы и довольны остались все", – говорит основатель международной Академии духовного развития, организатор и спикер форума Марина Палагина.Основная идея форума – дать родителям на практике в убедиться в том, что когда они отдают детям всю свою любовь и внимание, то и в остальных сферах жизни получают желаемое. Их маленькое продолжение не может мешать или отвлекать от каких-то задач. Дети, наоборот, помогают и заставляют расти и совершенствоваться.
Сами дети тоже были активными участниками события. В числе соведущих на форуме выступила восьмилетняя Варя. Она и другие юные участники рассказали о том, что важно для них. А еще задавали взрослым вопросы, которые серьезно заставляли задуматься.
В завершении все дети – участники форума показали дефиле, которое они подготовили во время одного из мастер-классов.
Также на мероприятии выступали спикеры, которые делились прикладными инструментами и своим личным опытом:
- Марина Галиева (Москва), руководитель Академии Амонашвили, рыцарь гуманной педагогики, профессор, дипломированный психолог;
- Наталья Макарова (Барнаул), руководить центра превентивной медицины Prevent*+, мама четверых детей;
- Галина Елфимова (Белокуриха),успешный ресторатор, руководитель проектов "Пятое колесо" и "Пищэра", мама пятерых детей.
Отдельную благодарность организаторы мероприятия выражают партнерам, которые оказали форуму серьезную поддержку. Среди них:
- компания Beyjnd Taylor* и лично Валерий Разгуляев;
- компания "Метрис" и ее руководитель Диана Фомина;
- компании "Аквабот" , KIBERone* и "ФоксисГрупп" и их руководитель Евгения Вахрушева.
Больше о событиях, которые организует и проводит Академия духовного развития и Марина Палагина, можно узнать на сайте Академии.
* Prevent ("Привент"); Beyjnd Taylor ("Бейнд Тейлор"); KIBERone ("КИБЕРуан")
ООО "БП ГРУПП"Реклама
12:16:20 16-05-2024
Идеалистические бредни не дают практической полезности. Красивые слова и только. "Их маленькое продолжение не может мешать или отвлекать от каких-то задач" да ну? а на опыте общения со сколькими детьми вы сделали такой вывод? был ли опыт с детьми СДВГ или аутичными детьми?
15:30:59 16-05-2024
Гость (12:16:20 16-05-2024) Идеалистические бредни не дают практической полезности. Крас... Да. С многими сотнями подобных детей.
И воспитываем не одного ребенка с рассуждениями о мамской теории.
00:00:32 17-05-2024
Постоянные феминистские мерзости. Почему не отцовство???Ведь по любой вере мужское начало во всем приоритетно и родитель это прежде всего Человек мужчина. Но реально на каждом шагу преступно умышленно это разрушается в результате чего в семье и государстве порождается хаос.