Материнство и успех. В Барнауле прошел крупный семейный форум "Про Любовь. Про детей"

Эксперты рассказали родителям, как выстраивать качественные и глубокие семейные отношения

16 мая 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KZGLV

Семейный форум / Фото предоставлено организатором

Недавно в Барнауле прошел большой семейный форум "Про Любовь. Про детей", в котором приняли участие около 80 родителей и 20 детей. Одной из его главных задач было укрепление внутрисемейных связей.

"Мы впервые создавали событие для родителей и приглашали их вместе с детьми. Предполагали, что это вызовет большой отклик, но не думали, что настолько. Счастливы и довольны остались все", ­– говорит основатель международной Академии духовного развития, организатор и спикер форума Марина Палагина.Основная идея форума ­– дать родителям на практике в убедиться в том, что когда они отдают детям всю свою любовь и внимание, то и в остальных сферах жизни получают желаемое. Их маленькое продолжение не может мешать или отвлекать от каких-то задач. Дети, наоборот, помогают и заставляют расти и совершенствоваться.

Сами дети тоже были активными участниками события. В числе соведущих на форуме выступила восьмилетняя Варя. Она и другие юные участники рассказали о том, что важно для них. А еще задавали взрослым вопросы, которые серьезно заставляли задуматься.

В завершении все дети – участники форума показали дефиле, которое они подготовили во время одного из мастер-классов.

Семейный форум / Фото предоставлены организатором

Также на мероприятии выступали спикеры, которые делились прикладными инструментами и своим личным опытом:

Марина Галиева (Москва), руководитель Академии Амонашвили, рыцарь гуманной педагогики, профессор, дипломированный психолог;

Наталья Макарова (Барнаул), руководить центра превентивной медицины Prevent*+, мама четверых детей;

Галина Елфимова (Белокуриха),успешный ресторатор, руководитель проектов "Пятое колесо" и "Пищэра", мама пятерых детей.

Отдельную благодарность организаторы мероприятия выражают партнерам, которые оказали форуму серьезную поддержку. Среди них:

компания Beyjnd Taylor* и лично Валерий Разгуляев;

компания "Метрис" и ее руководитель Диана Фомина;

компании "Аквабот" , KIBERone* и "ФоксисГрупп" и их руководитель Евгения Вахрушева.

Больше о событиях, которые организует и проводит Академия духовного развития и Марина Палагина, можно узнать на сайте Академии.

* Prevent ("Привент"); Beyjnd Taylor ("Бейнд Тейлор"); KIBERone ("КИБЕРуан")

ООО "БП ГРУПП"

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