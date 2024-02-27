Матерям разрешат кормить грудью в общественных местах, а недовольных будут штрафовать
Сейчас нет запрета на грудное вскармливание в общественных местах, но сам вопрос о допустимости не урегулирован
27 февраля 2024, 16:00, ИА Амител
В Госдуме готовят несколько законопроектов с целью проработки концепции системы поддержки кормящих матерей, пишут "Известия".
Депутат ГД Татьяна Буцкая отметила, что разработка мер поддержки кормящих матерей ведется уже почти два года, но в ближайшее время процесс ускорят. Одной из причин активизации стал инцидент в московском фитнес-клубе, где пристыдили девушку, которая в раздевалке кормила грудью сына.
По словам депутата, такие происшествия происходят регулярно, поэтому сейчас юристы ищут законодательное решение для пресечения подобных случаев.
"Предполагается введение штрафов для организаций, которые выгоняют кормящих матерей", – уточнила она.
При этом пропишут и правила для матерей: при кормлении должны соблюдаться этические нормы, женщина должна быть прикрыта или ей должно быть предоставлено отдельное место.
Как уточнили эксперты, сейчас нет запрета на грудное вскармливание в общественных местах, но сам вопрос о допустимости законом не урегулирован.
16:03:43 27-02-2024
ИА «Панорама»
16:04:53 27-02-2024
инцидент в московском фитнес-клубе, где пристыдили девушку, которая в раздевалке кормила грудью сына------ что делал грудничок в фитнес клубе пока его мама занималась спортом?
16:16:58 27-02-2024
Правильно. Ничего постыдного в этом нет. Голожопые прыгают по сцене,а мать должна стыдиться дитя кормить молоком.
19:54:21 27-02-2024
Борис (16:16:58 27-02-2024) Правильно. Ничего постыдного в этом нет. Голожопые прыгают п...
Абсолютная правда. Ничего постыдного в нем нет, кормящая женщина прекрасна. Но у нас все доводят до абсурда. Даже это современные мамки делают с вызовом, напоказ! Как, впрочем, и все остальное.
21:20:45 27-02-2024
Гость (19:54:21 27-02-2024)
Абсолютная правда. Ничего постыдного в нем нет, кормящая же... Согласна с вами, однажды самой пришлось кормить на скамейке, прикрыла пеленкой и все дела🤭зачем выставлять это на показ, считаю, что это некое таинство, незачем всем глазеть.
09:07:15 28-02-2024
Гость (21:20:45 27-02-2024) Гость (19:54:21 27-02-2024)
Абсолютная правда. Ничего... Не все дети будут есть под пеленкой. И да, вы считаете, что пеленка - помеха возмущению? Так нет, кому надо, доколупаются.
09:22:59 28-02-2024
Борис (16:16:58 27-02-2024) Правильно. Ничего постыдного в этом нет. Голожопые прыгают п... На голожопых на концертах смотрят те, кому это нравится, а здесь выбора нет, хочешь или нет, "любуйся".
16:43:56 27-02-2024
Вот цыгане и востребованные не квалифицированные работники из ближнего зарубежья как начнут этим пользоваться!? Куда деваться будем...!?
19:47:23 27-02-2024
Гость (16:43:56 27-02-2024) Вот цыгане и востребованные не квалифицированные работники и...
Не могу не спросить, вам противна женская грудь, дети или их сочетание?
16:47:21 27-02-2024
Пусть кормят, это абсолютно нормально.
20:30:07 27-02-2024
Гость (16:47:21 27-02-2024) Пусть кормят, это абсолютно нормально.... Да конечно. Сидишь ты в кафе, кофеёк потягиваешь и за столик к тебе плюх такая прекрасная дама и процесс пошёл. Твоя реакция?
09:19:35 28-02-2024
Гость (20:30:07 27-02-2024) Да конечно. Сидишь ты в кафе, кофеёк потягиваешь и за с... Дальше кофеек и буду потягивать.
11:03:34 28-02-2024
Гость (09:19:35 28-02-2024) Дальше кофеек и буду потягивать.... Везет тебе, а я уже не смогу.
12:06:07 28-02-2024
Гость (09:19:35 28-02-2024) Дальше кофеек и буду потягивать.... Минусов наставили) фу людишки....
09:51:45 28-02-2024
Гость (20:30:07 27-02-2024) Да конечно. Сидишь ты в кафе, кофеёк потягиваешь и за с... Скоро и памперсы разрешат прилюдно менять. А чотакова?
10:01:10 28-02-2024
Гость (09:51:45 28-02-2024) Скоро и памперсы разрешат прилюдно менять. А чотакова?... Вы сейчас всерьез кормление младенца сравнили с дефекацией? Может, вам специалисту показаться? На живот у беременной у вас такая же реакция?
11:48:13 28-02-2024
Гость (10:01:10 28-02-2024) Вы сейчас всерьез кормление младенца сравнили с дефекацией? ... Вы сейчас всерьез кормление младенца сравнили с дефекацией? --- такой же естественный процесс. Чтобы жить человеку надо кушать и какать. Более того, надо еще сексом заниматься. В первобытном обществе это делали прилюдно. Потом начали стесняться. Можно опять вернуться к природным началам. Свобода
12:03:23 28-02-2024
Гость (11:48:13 28-02-2024) Вы сейчас всерьез кормление младенца сравнили с дефекацией? ... Так. То есть кормление младенца - это сравнимо с процессом дефекации и совокупления. Ок. Ну так тогда ваше кормление тоже не должно быть прилюдным, нет? Ну раз вас так не устраивает смотреть, как ест ребенок. Может, кому-то ровно так же противно смотреть на вас) А вообще я могу вам сказать, откуда ноги растут у вашего возмущения - вы привыкли видеть в женской груди исключительно сексуальный объект. Вот вас и корежит, что ее можно воспринимать и использовать не так, как вам хочется. Вам бы, батенька, к врачу с такими загонами. Перед картинами с мадоннами тоже рвотный рефлекс накрывает?
13:02:21 28-02-2024
Гость (12:03:23 28-02-2024) Так. То есть кормление младенца - это сравнимо с процессом д... Может, кому-то ровно так же противно смотреть на вас --- может вам не противно смотреть и как кто то какает. Ну смотрите
16:52:10 27-02-2024
Вот цыгане и гости из ближнего зарубежья начнут этим пользоваться...!?
16:56:43 27-02-2024
если дите грудничек конечно, и кушает только грудное молоко, а не 1,5 - 3-хлетний кабан, который может кушать и другую пищу
09:03:36 28-02-2024
Гость (16:56:43 27-02-2024) если дите грудничек конечно, и кушает только грудное молоко,... ]
Мы как раз и столкнулись с такой ситуацией)))) представьте наши лица с мужем, когда сидишь на фудкорте, за соседний столик присаживается женщина, вываливает грудь (именно вываливает. размер там тоже внушительный)) ) и к ней подбегает ребенок года 2 и начинает кормиться, при этом не прикрылась, не отвернулась, как будто так и надо. Зрелище не очень приятное к сожалению, женщина еще сама какая то неухоженная вся, растрепанная. Вот и покушал кроха)))) Да, кормление ребенка - это природа, и здесь нет ничего постыдного, но должны быть какие то рамки, для начала путь будет хотя бы это младенец)))
17:16:33 27-02-2024
В чём проблема? Паранджой закрылась и корми.
17:41:57 27-02-2024
А тащить грудного ребенка в общественное место и там его кормить - это обязательно?
18:07:01 27-02-2024
Всю историю человечества матери кормили детей без всяких законов, а сейчас всё должно регламентироваться, даже материнские инстинкты.
18:27:32 27-02-2024
Опять закон на закон, запрета нет, но депутаты решили, из-за одного случая, разрешить, депутаты трудянги.
19:04:10 27-02-2024
Представил... -30, остановка, Поток, вечер.
19:33:43 27-02-2024
Радистка Кэт кормила ребенка в гестапо и по телевизору это показывали. Сейчас одни идиоты со своими законами.
20:20:56 27-02-2024
А кого из вас не кормили грудью????
13:08:20 28-02-2024
стрелок (20:20:56 27-02-2024) А кого из вас не кормили грудью????... А кто из нас не какал
09:07:10 28-02-2024
Я требую, чтобы женщинам разрешили ходить топлес по улице, но только красивым =Р
09:18:22 28-02-2024
Да пусть кормят, но не напоказ. Я хоть и женщина, имеющая двоих детей, но мне неприятно на это смотреть. Можно же выходить на прогулки, в магазины между кормлениями. Да, бывают случаи, когда выхода нет, но можно устроиться где-то не в людном месте, прикрыться пелёнкой. Ни кто не обязан наблюдать за весьма интимным моментом чужих людей.
09:30:37 28-02-2024
Мавруша (09:18:22 28-02-2024) Да пусть кормят, но не напоказ. Я хоть и женщина, имеющая дв... Ну вообще-то белье для кормления устроено так, что ничего там не видно. Если не присматриваться, то и не поймешь, что ребенка кормят. И да, вы всерьез считаете, что женщина, которая может пойти в специальную комнату, если она есть, будет кормить "на публику"? Так-то это некомфортно. Но вот специального места часто нет. Ну а ваше предложение выходить ислючительно между кормлениями просто отличное. Лучше тогда вообще не выходить на улицу, пока ребеночку 18 не исполнится. Родила - сиди дома.
09:53:21 28-02-2024
Гость (09:30:37 28-02-2024) Ну вообще-то белье для кормления устроено так, что ничего та... Вот у тех, кто прилюдно кормит, белья такого и не наблюдается как раз.
10:05:04 28-02-2024
Гость (09:53:21 28-02-2024) Вот у тех, кто прилюдно кормит, белья такого и не наблюдаетс... И много там видно? Ну серьезно, максимум, что можно увидеть - это полоску кожи. Остальное закрывает головка ребенка. Если женщина чуть отвернется в сторону, можно и не понять ничего. Не пойму, с чего всех так триггерит-то. Вы часто кормящих на улице видели? Я за последние лет пять - один раз, в троллейбусе. И то надо было ну очень приглядеться, чтобы понять, что это именно кормежка. И никто не умер. Даже внимания никто не обратил.
12:53:07 28-02-2024
Гость (10:05:04 28-02-2024) И много там видно? Ну серьезно, максимум, что можно увидеть ... Вот именно, если отвернется. Но 90% не считают нужным это делать. Кормить в троллейбусе это вообще за гранью разумного.
11:08:05 28-02-2024
Гость (09:30:37 28-02-2024) Ну вообще-то белье для кормления устроено так, что ничего та... Не надо доводить до абсурда мои слова. Повторю, у меня двое детей, не домоседка, из дома выходила с детьми, но как-то смогла не шокировать людей публичным кормлением.
12:08:52 28-02-2024
Гость (11:08:05 28-02-2024) Не надо доводить до абсурда мои слова. Повторю, у меня двое ... Шок-контент - публичное кормление ребенка. Вас картины, на которых изображена мадонна с младенцем, и которые висят в публичном доступе, так же напрягают, как кормление ребенка на улице?
13:00:45 28-02-2024
Гость (12:08:52 28-02-2024) Шок-контент - публичное кормление ребенка. Вас картины, на к... Не понимаю, зачем таких малышат чужим людям показывать? При кормлении их прекрасно видно. Люди разные, много неадекватов. Я бы не стала кормить на улице. В крайнем случае зашла бы в торговый центр и попросилась в кабинку для примерки одежды.
10:16:56 28-02-2024
А что надо было на это еще разрешение? о боже.....................куда катимся.........
12:34:23 28-02-2024
В маршрутке молодая мама пытается покормить ребёнка грудью:
— Кушай, а то дяде отдам.
Ребёнок немного пососал и выплюнул, мама опять:
— Кушай, а то дяде отдам. anekdotov.net,
Рядом мужик:
— Вы уж определитесь, третью остановку из-за вас проезжаю!