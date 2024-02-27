Матерям разрешат кормить грудью в общественных местах, а недовольных будут штрафовать

Сейчас нет запрета на грудное вскармливание в общественных местах, но сам вопрос о допустимости не урегулирован

27 февраля 2024, 16:00, ИА Амител

Мать с младенцем / Фото: unsplash.com

В Госдуме готовят несколько законопроектов с целью проработки концепции системы поддержки кормящих матерей, пишут "Известия".

Депутат ГД Татьяна Буцкая отметила, что разработка мер поддержки кормящих матерей ведется уже почти два года, но в ближайшее время процесс ускорят. Одной из причин активизации стал инцидент в московском фитнес-клубе, где пристыдили девушку, которая в раздевалке кормила грудью сына.

По словам депутата, такие происшествия происходят регулярно, поэтому сейчас юристы ищут законодательное решение для пресечения подобных случаев.

"Предполагается введение штрафов для организаций, которые выгоняют кормящих матерей", – уточнила она.

При этом пропишут и правила для матерей: при кормлении должны соблюдаться этические нормы, женщина должна быть прикрыта или ей должно быть предоставлено отдельное место.

Как уточнили эксперты, сейчас нет запрета на грудное вскармливание в общественных местах, но сам вопрос о допустимости законом не урегулирован.