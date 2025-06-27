Маткапитал, ФАПы, газ. "Единая Россия" подвела итоги реализации народной программы

Ее выполнили на 83%

27 июня 2025, 18:00, ИА Амител

Заседании Генерального совета "Единой России" / Фото: "Единая Россия", ER.RU

Народную программу "Единой России" выполнили на 83% – завершили 292 из 350 пунктов. Среди ключевых результатов прошлого года – увеличение размера маткапитала, строительство и открытие почти 2,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, подключение к газу 285 тысяч домов, модернизация и возведение более тысячи школ по всей стране, сообщает сайт ER.ru.Итоги подвели на заседании Генерального совета партии под председательством Дмитрия Медведева.

"Социальная газификация и строительство школ – важные направления, которые находятся на контроле по поручению президента РФ", – сказал секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Изменения происходят и на новых территориях, которые вошли в состав России. С участием регионов, взявших на ними шефство, здесь прокладывают новые дороги, строят детские сады, спортивные объекты и другие важные учреждения.

Сейчас партия готовится к большому избирательному циклу, который завершится выборами в Госдуму в 2026 году. Дмитрий Медведев подчеркнул, что основное внимание уделяют оценке текущей деятельности и подготовке к предстоящим кампаниям.

"Мы расширяем возможности для оперативного ответа на запросы граждан, наращиваем взаимодействие партийных организаций и депутатского корпуса на местах. Собираем предложения избирателей, которые войдут в новую редакцию народной программы. Проработке вопросов, которые должны быть в нее включены, надо уделять самое пристальное внимание, – сказал председатель партии.

Среди приоритетов – обновление партийных кадров и повышение качества депутатского корпуса. Это подтверждают итоги предварительного голосования: в сентябре 2025-го, в Единый день голосования, "Единую Россию" представят более 800 участников спецоперации. Также поддержку получили многие представители реального сектора экономики.

Партия продолжает помогать бойцам СВО. Ветеранам, набравшим наибольшее число голосов на предварительном голосовании, окажут сопровождение. Всего по инициативе "Единой России" приняли 130 законов в поддержку военных. Кроме того, действуют проекты по психологической и социокультурной реабилитации, помощи в трудоустройстве и открытии собственного дела. Создают условия и для занятий спортом. Работу в этом направлении планируют продолжить.

"Заседание Генсовета "Единой России" продемонстрировало открытость партии к общественным запросам и готовность решать проблемы людей там, где они возникают", – отметил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Он добавил, что даже в условиях геополитических вызовов партии удалось выполнить большую часть положений народной программы.