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Матрона Московская предрекла изменения, ключевую роль в которых сыграет Россия

Для успеха россиянам, по ее словам, нужно восстановить "три столпа русской земли"

19 сентября 2024, 17:50, ИА Амител

Флаг России / Фото: pxhere.com/ru/photo/593708
Флаг России / Фото: pxhere.com/ru/photo/593708

В мире грядут кардинальные изменения, и ключевую роль в них сыграет Россия. Об этом пророчествовала Матрона Московская, как сообщает "Медиапоток".

Эта подвижница благочестия предсказывала, что россияне пройдут через суровые испытания, за которыми последует сладкая победа. Однако для этого народ должен восстановить "три столпа русской земли": традиции предков, православие и духовное развитие.

Святая подчеркивала, что без поддержки России страны Европы будут похожи на пустынные могильные земли. Только преодолев все предначертанные трудности, Россия сможет избавиться от "кольца ненависти", созданного европейскими соседями.

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Комментарии 22

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Гость

18:34:36 19-09-2024

То Нострадамус... То Ванга... То Фатима...
Теперь вот Матрона Московская...!?
Православие и духовное развитие...?
- А назначать опытных министров с профильным образованием!? Она не советовала там!?
- Нет.
- Жаль...

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Елена

20:17:47 19-09-2024

Гость (18:34:36 19-09-2024) То Нострадамус... То Ванга... То Фатима...Теперь вот Мат... Сравниваете несравнимое(((((
Св.Матрона московская святая!
Все остальные имеют другую..темную сущьность.
Милая св.Матрона Московская,моли о нас!

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Гость

11:35:49 20-09-2024

Елена (20:17:47 19-09-2024) Сравниваете несравнимое(((((Св.Матрона московская святая... Понятия "темные сущности" это больши из Звезных войн, чем из православия. Не путайте кино-вселемые!

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Гость

11:20:34 20-09-2024

Гость (18:34:36 19-09-2024) То Нострадамус... То Ванга... То Фатима...Теперь вот Мат... Матрона уже как Настрадамус отработаная повестка, теперь Жирик наша путеводная звезда, на чей столп русской земли мы держим ориенир )

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Гость

18:42:31 19-09-2024

Ха.
Ха.
Ха.

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Гость

19:13:54 19-09-2024

Мда.. вроде взрослые люди а фигню несут..

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Гость

19:38:34 19-09-2024

Из рассказа стало ясно что дальше действуем по матрёниному плану

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Гость

21:07:25 19-09-2024

Гость (19:38:34 19-09-2024) Из рассказа стало ясно что дальше действуем по матрёниному п... Ага, потому что план сами-знаете-кого больше не работает... 😁 Почему-то.

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Гость

20:21:40 19-09-2024

Иногда кажется, что уже всё ДНО.
Потом ррраз и оказывается, что ещё есть куда

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Гость

21:15:28 19-09-2024

и чем это от кашпировского отличается?

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Гость

11:23:18 20-09-2024

Гость (21:15:28 19-09-2024) и чем это от кашпировского отличается?... Кашпировскому уже не верят, а тут новое лицо, еще и святая (святая не будет же обманывать). Если б она еще и слепая была - то вообще бы 100% вера в неё гарантирована.

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Бабка и мухоморы

22:16:01 19-09-2024

Бабуся мухаморов приняла изрядно

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Гость

23:45:14 19-09-2024

О Святой Матронушке Московской снят очень интересный документально - художественный сериал "Чудотворица",посмотрите и всё из него о ней узнаете.

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Гость

06:35:27 20-09-2024

Гость (23:45:14 19-09-2024) О Святой Матронушке Московской снят очень интересный докумен...
Фильм даже о макаронном монстре можно снять. И о чайнике на орбите. Головой хоть изредка надо пользоваться. Но местные не хотят. Так же проще!

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Гость

07:20:29 20-09-2024

Гость (23:45:14 19-09-2024) О Святой Матронушке Московской снят очень интересный докумен... А может фильму о доступной медицине или образовании посмотреть? Или экранизировать книгу о вкусной и здоровой пище ? В советские времена был совет, как накормить семью - надо холодильник включить в радио розетку... Хе-хе

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Гость

11:25:37 20-09-2024

Гость (23:45:14 19-09-2024) О Святой Матронушке Московской снят очень интересный докумен... Враги отключили Ютюб. что бы мы не посмотрели сей шедевр.

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Гость

11:29:41 20-09-2024

Требуем битвы между Матроной Московской и Макроном Парижским

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Гость

12:51:31 20-09-2024

почему красивых святых не бывает? я понимаю все, духовная красота и все такое..но почему у всех них неправильные черты лица? больше походят на вырожденцев, чем на благословенных богом людей

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Гость

13:13:25 20-09-2024

Отчего это у нас в народе так крепка вера в дураков, убогих да всяких "старцев"? Мож, поэтому и живём как-то странно, выбирая из жалости представителей этого сословия в различные властные структуры?

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м

14:19:22 20-09-2024

А Прокопий Усть-Коксинский предсказал, что Сибирь освободится из-под российского ига и станет великой державой.

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Элен без ребят

14:35:25 20-09-2024

соберите Матронушку в одно целое и перестаньте возить части по стране.

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Дюша

15:24:47 20-09-2024

Для подобной пурги существует сайт епархии...Там мнение Матроны будет интересно прихожанам. Там уместны эпитеты типа святая, подвижница богочестия и прочие... На гражданских ресурсах будьте добры выражаться правильно. Гражданка такая-то Ф.И.О. будучи в здравом уме и твердой памяти говорила то-то и то-то... Соблюдайте этику!

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