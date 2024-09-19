Для успеха россиянам, по ее словам, нужно восстановить "три столпа русской земли"

19 сентября 2024, 17:50, ИА Амител

Флаг России / Фото: pxhere.com/ru/photo/593708

В мире грядут кардинальные изменения, и ключевую роль в них сыграет Россия. Об этом пророчествовала Матрона Московская, как сообщает "Медиапоток".

Эта подвижница благочестия предсказывала, что россияне пройдут через суровые испытания, за которыми последует сладкая победа. Однако для этого народ должен восстановить "три столпа русской земли": традиции предков, православие и духовное развитие.

Святая подчеркивала, что без поддержки России страны Европы будут похожи на пустынные могильные земли. Только преодолев все предначертанные трудности, Россия сможет избавиться от "кольца ненависти", созданного европейскими соседями.