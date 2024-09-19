Матрона Московская предрекла изменения, ключевую роль в которых сыграет Россия
Для успеха россиянам, по ее словам, нужно восстановить "три столпа русской земли"
19 сентября 2024, 17:50, ИА Амител
В мире грядут кардинальные изменения, и ключевую роль в них сыграет Россия. Об этом пророчествовала Матрона Московская, как сообщает "Медиапоток".
Эта подвижница благочестия предсказывала, что россияне пройдут через суровые испытания, за которыми последует сладкая победа. Однако для этого народ должен восстановить "три столпа русской земли": традиции предков, православие и духовное развитие.
Святая подчеркивала, что без поддержки России страны Европы будут похожи на пустынные могильные земли. Только преодолев все предначертанные трудности, Россия сможет избавиться от "кольца ненависти", созданного европейскими соседями.
18:34:36 19-09-2024
То Нострадамус... То Ванга... То Фатима...
Теперь вот Матрона Московская...!?
Православие и духовное развитие...?
- А назначать опытных министров с профильным образованием!? Она не советовала там!?
- Нет.
- Жаль...
20:17:47 19-09-2024
Гость (18:34:36 19-09-2024) То Нострадамус... То Ванга... То Фатима...Теперь вот Мат... Сравниваете несравнимое(((((
Св.Матрона московская святая!
Все остальные имеют другую..темную сущьность.
Милая св.Матрона Московская,моли о нас!
11:35:49 20-09-2024
Елена (20:17:47 19-09-2024) Сравниваете несравнимое(((((Св.Матрона московская святая... Понятия "темные сущности" это больши из Звезных войн, чем из православия. Не путайте кино-вселемые!
11:20:34 20-09-2024
Гость (18:34:36 19-09-2024) То Нострадамус... То Ванга... То Фатима...Теперь вот Мат... Матрона уже как Настрадамус отработаная повестка, теперь Жирик наша путеводная звезда, на чей столп русской земли мы держим ориенир )
18:42:31 19-09-2024
Ха.
Ха.
Ха.
19:13:54 19-09-2024
Мда.. вроде взрослые люди а фигню несут..
19:38:34 19-09-2024
Из рассказа стало ясно что дальше действуем по матрёниному плану
21:07:25 19-09-2024
Гость (19:38:34 19-09-2024) Из рассказа стало ясно что дальше действуем по матрёниному п... Ага, потому что план сами-знаете-кого больше не работает... 😁 Почему-то.
20:21:40 19-09-2024
Иногда кажется, что уже всё ДНО.
Потом ррраз и оказывается, что ещё есть куда
21:15:28 19-09-2024
и чем это от кашпировского отличается?
11:23:18 20-09-2024
Гость (21:15:28 19-09-2024) и чем это от кашпировского отличается?... Кашпировскому уже не верят, а тут новое лицо, еще и святая (святая не будет же обманывать). Если б она еще и слепая была - то вообще бы 100% вера в неё гарантирована.
22:16:01 19-09-2024
Бабуся мухаморов приняла изрядно
23:45:14 19-09-2024
О Святой Матронушке Московской снят очень интересный документально - художественный сериал "Чудотворица",посмотрите и всё из него о ней узнаете.
06:35:27 20-09-2024
Гость (23:45:14 19-09-2024) О Святой Матронушке Московской снят очень интересный докумен...
Фильм даже о макаронном монстре можно снять. И о чайнике на орбите. Головой хоть изредка надо пользоваться. Но местные не хотят. Так же проще!
07:20:29 20-09-2024
Гость (23:45:14 19-09-2024) О Святой Матронушке Московской снят очень интересный докумен... А может фильму о доступной медицине или образовании посмотреть? Или экранизировать книгу о вкусной и здоровой пище ? В советские времена был совет, как накормить семью - надо холодильник включить в радио розетку... Хе-хе
11:25:37 20-09-2024
Гость (23:45:14 19-09-2024) О Святой Матронушке Московской снят очень интересный докумен... Враги отключили Ютюб. что бы мы не посмотрели сей шедевр.
11:29:41 20-09-2024
Требуем битвы между Матроной Московской и Макроном Парижским
12:51:31 20-09-2024
почему красивых святых не бывает? я понимаю все, духовная красота и все такое..но почему у всех них неправильные черты лица? больше походят на вырожденцев, чем на благословенных богом людей
13:13:25 20-09-2024
Отчего это у нас в народе так крепка вера в дураков, убогих да всяких "старцев"? Мож, поэтому и живём как-то странно, выбирая из жалости представителей этого сословия в различные властные структуры?
14:19:22 20-09-2024
А Прокопий Усть-Коксинский предсказал, что Сибирь освободится из-под российского ига и станет великой державой.
14:35:25 20-09-2024
соберите Матронушку в одно целое и перестаньте возить части по стране.
15:24:47 20-09-2024
Для подобной пурги существует сайт епархии...Там мнение Матроны будет интересно прихожанам. Там уместны эпитеты типа святая, подвижница богочестия и прочие... На гражданских ресурсах будьте добры выражаться правильно. Гражданка такая-то Ф.И.О. будучи в здравом уме и твердой памяти говорила то-то и то-то... Соблюдайте этику!