Матвиенко поручила подготовить запрос в ФАС из-за резкого роста цен на учебники

Она подчеркнула, что на этом рынке необходимо создать здоровую конкуренцию, поскольку в результате монополизации растут цены и расходы региональных бюджетов

25 сентября 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с резким повышением цен на учебники. Как сообщает ТАСС, она попросила изучить наличие монополии издательства "Просвещение".

"Лилия Салаватовна, я прошу вас подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, на каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники. Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?" – задалась вопросом Матвиенко.Она подчеркнула, что на этом рынке необходимо создать здоровую конкуренцию, поскольку в результате монополизации растут цены и расходы региональных бюджетов. По словам спикера Совфеда, в результате почти во всех субъектах страны есть проблемы с учебниками, а затраты на них выросли почти в 1,5 раза.

Кроме того, идет и дискуссия по содержанию ряда разделов учебника по истории. Она призвала внимательно разобраться и в этом вопросе, при необходимости доработать и исправить ошибки.