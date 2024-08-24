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Майданов, Маршал и Кормухина. Кто выступит на День города в Горно-Алтайске

Праздник состоится 7 сентября

24 августа 2024, 19:45, ИА Амител

Микрофон / Источник фото: unsplash.com
Микрофон / Источник фото: unsplash.com

В Горно-Алтайске 7 сентября на День города пройдет большой патриотический марафон, на котором выступят знаменитости. Об этом сообщил врио главы региона Андрей Турчак.

На сцену выйдут Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Маршал, Алексей Белов, Петр Лундстрем, Добрыня Сатин, а также Эмиль и Галина Толкочековы.

Также в этот день в столице Республики Алтай пройдет выставка трофейной техники из зоны спецоперации и другие мероприятия.

Сейчас в регионе проходит гуманитарный сбор в поддержку земляков, участвующих в СВО и защите Курской области. Груз отправят на День города.Афиша / t.me/turchak_andrey

СВО праздники Республика Алтай

Комментарии 3

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Гость

11:51:02 25-08-2024

Из известных только нафталин

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Musik

14:01:16 25-08-2024

Маршалл же?

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Гость

18:19:12 25-08-2024

Капец.... какие праздники...... идет война... лучше помогли бы нашим солдатам....

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