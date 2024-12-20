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Майор полиции боевым приемом задержал грабителя продуктового магазина в Бийске

Александр Корнев проходил мимо магазина, когда выбежал преступник

20 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Майор полиции Александр Корнев / Фото: МВД Алтайского края
Майор полиции Александр Корнев / Фото: МВД Алтайского края

В Бийске полицейский быстро сориентировался и задержал злоумышленника, сообщили в МВД Алтайского края.

Накануне днем 28-летний горожанин зашел в продуктовый магазин, набрал в руки товар и мимо кассы пошел к выходу. Кассирша побежала за ним на улицу, а на помощь к ней подоспел замначальника отдела полиции "Заречье" майор полиции Александр Корнев, который проходил мимо.

"Полицейский, используя свои оперативные навыки (более десяти лет отработал в уголовном розыске), быстро сориентировался и задержал злоумышленника с помощью боевого приема. Бийчанин свою вину признал и отдал похищенное", – рассказали в ведомстве.

Злоумышленник и ранее попадался на кражах и грабежах. В отношении него возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде. 

Бийск Происшествия

Комментарии 7

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Musik

11:34:43 20-12-2024

Таких молодцов надо по школам - ребят прокачивать с молоду.
Уважаю.

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Гость

11:50:17 20-12-2024

Musik (11:34:43 20-12-2024) Таких молодцов надо по школам - ребят прокачивать с молоду. ... Пусть тебя прокачивает, пока мужа дома нет. Детей не трогайте

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Musik

13:01:11 20-12-2024

Гость (11:50:17 20-12-2024) Пусть тебя прокачивает, пока мужа дома нет. Детей не трогайт... ваших пусть бузова окучивает.

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Гость

11:42:35 20-12-2024

28-летний --- майор постарше выглядит

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Гость

11:44:29 20-12-2024

Подножку боевую подставил ?

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медведь-шатун

11:52:45 20-12-2024

майор применил многолетний опыт работы в операх и задержал 28 летнего фулюгана, ну ясно же написано!

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Грыша

12:36:23 20-12-2024

Даааавно в прессе читал - сперли у пенса на даче из бани печку. Нашли. Тож замначальника увд.

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