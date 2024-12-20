Майор полиции боевым приемом задержал грабителя продуктового магазина в Бийске
Александр Корнев проходил мимо магазина, когда выбежал преступник
20 декабря 2024, 11:30, ИА Амител
В Бийске полицейский быстро сориентировался и задержал злоумышленника, сообщили в МВД Алтайского края.
Накануне днем 28-летний горожанин зашел в продуктовый магазин, набрал в руки товар и мимо кассы пошел к выходу. Кассирша побежала за ним на улицу, а на помощь к ней подоспел замначальника отдела полиции "Заречье" майор полиции Александр Корнев, который проходил мимо.
"Полицейский, используя свои оперативные навыки (более десяти лет отработал в уголовном розыске), быстро сориентировался и задержал злоумышленника с помощью боевого приема. Бийчанин свою вину признал и отдал похищенное", – рассказали в ведомстве.
Злоумышленник и ранее попадался на кражах и грабежах. В отношении него возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде.
11:34:43 20-12-2024
Таких молодцов надо по школам - ребят прокачивать с молоду.
Уважаю.
11:50:17 20-12-2024
Musik (11:34:43 20-12-2024) Таких молодцов надо по школам - ребят прокачивать с молоду. ... Пусть тебя прокачивает, пока мужа дома нет. Детей не трогайте
13:01:11 20-12-2024
Гость (11:50:17 20-12-2024) Пусть тебя прокачивает, пока мужа дома нет. Детей не трогайт... ваших пусть бузова окучивает.
11:42:35 20-12-2024
28-летний --- майор постарше выглядит
11:44:29 20-12-2024
Подножку боевую подставил ?
11:52:45 20-12-2024
майор применил многолетний опыт работы в операх и задержал 28 летнего фулюгана, ну ясно же написано!
12:36:23 20-12-2024
Даааавно в прессе читал - сперли у пенса на даче из бани печку. Нашли. Тож замначальника увд.