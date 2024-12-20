Майор полиции боевым приемом задержал грабителя продуктового магазина в Бийске

Александр Корнев проходил мимо магазина, когда выбежал преступник

20 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Майор полиции Александр Корнев / Фото: МВД Алтайского края

В Бийске полицейский быстро сориентировался и задержал злоумышленника, сообщили в МВД Алтайского края.

Накануне днем 28-летний горожанин зашел в продуктовый магазин, набрал в руки товар и мимо кассы пошел к выходу. Кассирша побежала за ним на улицу, а на помощь к ней подоспел замначальника отдела полиции "Заречье" майор полиции Александр Корнев, который проходил мимо.

"Полицейский, используя свои оперативные навыки (более десяти лет отработал в уголовном розыске), быстро сориентировался и задержал злоумышленника с помощью боевого приема. Бийчанин свою вину признал и отдал похищенное", – рассказали в ведомстве.

Злоумышленник и ранее попадался на кражах и грабежах. В отношении него возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде.