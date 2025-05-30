Майская зима кончается. О погоде в Алтайском крае на 30 мая и последующую ночь

Уже в следующую ночь заморозков на Алтае не ожидается

30 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Рассвет в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +17 до +22 градусов покажут термометры в Алтайском крае днем 30 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра. Согласно их ожиданиям, "летние" заморозки закончились.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В ночь на 31 мая ожидается от +7 до +12 градусов. Местами будет холоднее: от +1 до +6 градусов. Возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле 30 мая столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с. В ночь на 31 мая – от +8 до+10 градусов.