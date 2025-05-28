Майская зима. О погоде в Алтайском крае на 28 мая и последующую ночь

Днем воздух прогреется до +18 градусов, однако уже к ночи похолодание достигнет -2 градусов

28 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Край опять окажется во власти холодов / Фото: unsplash.com / Chris Greninger

До +18 градусов ожидается в Алтайском крае днем 28 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра. Впрочем, радоваться теплу рано – уже в ночь на 29 мая в крае снова возможны заморозки.

В целом по краю ожидается от +8 до +13 градусов. На большей части территории региона пройдут умеренные дожди, по югу местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 8–13 м/с, по югу местами порывы 18–23 м/с.

В Барнауле 28 мая ожидается от +8 до +10 градусов. Временами будет идти дождь. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 8–13 м/с.

В ночь на 29 мая в Алтайском крае снова похолодает. Ожидается от +1 до +6 градусов, однако местами будут заморозки – от 0 до -2 градусов. По востоку местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +1 до +3 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 5–10 м/с.