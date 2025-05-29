Майская зима продолжается. О погоде в Алтайском крае 29 мая и в последующую ночь

Местами температура опустится до отметки -4 градуса

29 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

До +20 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 мая. Вместе с тем заморозки в регионе не закончатся – по меньшей мере еще одна ночь в крае будет холодной. Об этом свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

Днем в целом в крае ожидается от +10 до +15 градусов, однако по юго-западу местами воздух прогреется до +20 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле 29 мая от +12 до +14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы туман. Ветер северный, 3–8 м/с.

В ночь на 30 мая снова похолодает. Температура составит от +3 до +8 градусов, в восточных и предгорных районах местами до -4 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 2–7 м/с. В Барнауле – от +1 до +3 градусов, но на почве ожидается до -1 градуса. Преимущественно без осадков, в начале ночи небольшой дождь. В утренние часы туман. Ветер северный, 6–11 м/с.