МЧС: четыре человека погибли при взрыве заправки в Чечне

На месте инцидента работают 35 спасателей и семь единиц техники

12 октября 2024, 22:52, ИА Амител

Взрыв / Фото: Telegram-канал "ЧП Кавказ"

Четыре человека погибли в результате взрыва заправки в Грозном. Об этом сообщает МЧС в Telegram-канале.

На месте инцидента работают 35 спасателей и семь единиц техники. Среди погибших двое детей. Пожар удалось ликвидировать, проводится проливка и разборка конструкций.

Как сообщили в региональном Минздраве, в результате инцидента незначительные ожоги и травмы также получили пять человек, им оказали помощь на месте.