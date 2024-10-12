МЧС: четыре человека погибли при взрыве заправки в Чечне
На месте инцидента работают 35 спасателей и семь единиц техники
12 октября 2024, 22:52, ИА Амител
Взрыв / Фото: Telegram-канал "ЧП Кавказ"
Четыре человека погибли в результате взрыва заправки в Грозном. Об этом сообщает МЧС в Telegram-канале.
На месте инцидента работают 35 спасателей и семь единиц техники. Среди погибших двое детей. Пожар удалось ликвидировать, проводится проливка и разборка конструкций.
Как сообщили в региональном Минздраве, в результате инцидента незначительные ожоги и травмы также получили пять человек, им оказали помощь на месте.
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