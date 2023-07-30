МЧС: девять человек погибли из-за непогоды в Приволжье, пострадали 67 человек

Непогода затронула восемь регионов. Порывы ветра в них достигали 27 м/с

30 июля 2023, 12:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Девять человек погибли и еще 67 пострадали в результате непогоды на территории Приволжского федерального округа, в том числе в Татарстане и Марий Эл. Как сообщает пресс-служба МЧС России, сейчас спасатели заняты устранением последствий.

Непогода затронула восемь регионов. Порывы ветра в них достигали 27 м/с. В 41 муниципальном образовании произошли нарушения энергоснабжения в 520 населенных пунктах с населением более 99,5 тысячи человек, зафиксированы падения более 550 деревьев, повреждены кровли 41 жилого дома.

В Чувашии также продолжаются поиски пассажиров лодки, которая перевернулась на Волге. Спасены были семь человек, один погиб. В Ульяновской области, по данным регионального Минздрава, пострадали восемь человек, в том числе трое детей.