МЧС по Алтайскому краю проводит акцию "Безопасное жилье"

Приоритетная задача спасателей – не допускать гибели людей при пожарах

28 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Сотрудники МЧС России проводят акцию "Безопасное жилье" в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Необходимость в проведении акции возникла из-за оперативной обстановки в регионе: практически ежедневно люди гибнут от огня и дыма. Так, за неделю с 17 по 23 февраля при пожарах погибло десять человек. Чаще всего возгорания происходят в темное время суток, а обнаруживают их слишком поздно. Самая распространенная причина трагедий – нарушение правил использования печей.

"Приоритет операции "Безопасное жилье", которая проводится в течение двух недель, – недопущение гибели людей при пожарах", – подчеркнули в МЧС.

Специалисты МЧС России напоминают об основных правилах пожарной безопасности: