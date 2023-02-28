МЧС предупредило жителей Алтайского края о шторме в первые дни марта

Население просят принять меры безопасности

28 февраля 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Синоптики краевого Гидрометцентра прогнозируют в Алтайском крае неблагоприятные погодные условия в первые дни марта. В связи с этим пресс-центр ГУ МЧС России по региону предупреждает жителей о необходимости принять меры безопасности.

Так, с 1 по 3 марта в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. Порывы ветра могут достигать 24 м/с, а 3 марта их дополнят осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами ожидается гололёд и метель, сильная гололедица – в утренние часы и ночью.

Температура в первые три дня весны в регионе составит от -3 до +7 градусов. В Барнауле – от -5 до +5 градусов. При этом в предгорьях воздух может прогреться сильнее – до +14 градусов.

МЧС предупреждает о мерах безопасности. Водители при плохой видимости должны сбавлять скорость, использовать "противотуманки" или ближний свет фар. На улице следует стороной обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Автомобили лучше загнать в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабоукреплённых конструкций.