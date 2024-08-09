МЧС: ситуацию в Курской области признали ЧС федерального масштаба

В регионе установлен "федеральный уровень реагирования"

09 августа 2024, 16:46, ИА Амител

Российские военные / Фото: Минобороны РФ

Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что в Курской области установлен "федеральный уровень реагирования". Решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности во время внеочередного заседания.

Напомним, что Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа. По последним данным Минобороны РФ, потери противника достигли 945 бойцов и 102 единицы техники. Бои продолжаются.