МЧС: ситуацию в Курской области признали ЧС федерального масштаба
В регионе установлен "федеральный уровень реагирования"
09 августа 2024, 16:46, ИА Амител
Российские военные / Фото: Минобороны РФ
Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.
В ведомстве заявили, что в Курской области установлен "федеральный уровень реагирования". Решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности во время внеочередного заседания.
Напомним, что Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа. По последним данным Минобороны РФ, потери противника достигли 945 бойцов и 102 единицы техники. Бои продолжаются.
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