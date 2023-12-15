Рассказываем, что нужно учесть при выборе

15 декабря 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KYypC

Мебель / Фото: rawpixel.com / freepik.com

Покупка новой мебели – дело хлопотное и отнимает немало сил и времени. Если перед вами стоит такая задача, рекомендуем заранее составить список, произвести замеры и определиться со стилем предметов интерьера. Качественная мебель в интернет-магазине mebio: обширный каталог товаров, доступные цены, регулярные акции и скидки. А несколько важных советов для выбирающих мебель дадим ниже.

Пять основных правил создания гармоничной обстановки

1. Визуализация

Чтобы "обставить" комнату, можно нарисовать ее на бумаге или воспользоваться компьютерными технологиями, соизмеряя размеры будущей мебели и имеющуюся площадь.

2. Функциональность

Сегодня большая часть предметов интерьера служит не только по прямому назначению, но и для экономии пространства и максимального комфорта владельцев. Например, в конструкции кровати могут быть места для хранения одежды, маленькие столики могут раскладываться и превращаться в полноценные обеденные столы и т.д.

3. Качество

Если бюджет ограничен, лучше приобрести два хороших по качеству предмета интерьера, чем больше, но плохих. Экономия приведет к тому, что мебель придется менять гораздо раньше, чем планировалось.

4. Стиль

Предметы мебели, стоящие в одном пространстве, должны подходить друг другу по цвету, дизайну и акцентным элементам.

5. Удобство

Столы, стулья, диваны, шкафы и прочее должны быть эргономичными, мобильными, доступными в эксплуатации. Также важна простота ухода за ними.

Сегодня можно приобрести мебель, которая идеально впишется именно в ваше пространство. Интернет-магазин Mebio.by* реализует интересную и современную мебель фабричного производства с быстрой доставкой.

Еще несколько полезных советов

Важно правильно спланировать доставку: войдет ли мебель в лифт, дверные проемы, можно ли ее собрать на месте. Это поможет избежать трудностей. Также полезно читать отзывы, из них можно узнать необходимую информацию, чтобы сделать правильный выбор.

*Mebio by ("мебио бай"); ООО "Комфорт статус". Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь: 499680; УНП: 193352140; Регистрационный орган: Мингорисполком

ООО "Фикси"

Реклама