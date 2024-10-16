Мечта – реальность. В Автоцентре АНТ можно купить Omoda C5 без первоначального взноса

Специальные условия кредитования действуют до конца октября

16 октября 2024, 08:45, ИА Амител erid: LjN8KKVDv

Omoda C5 / Фото: Семен Рогожников

Почти каждый автомобилист мечтает о машине, которая не просто довезет до пункта назначения, но и станет отражением индивидуальности, стиля и комфорта. Современный рынок предлагает множество вариантов, но яркий и инновационный Omoda C5 ("Омода Цэ5") выделяется из общей массы, завораживая динамичным дизайном и передовыми технологиями. Этот стильный фастбэк-кроссовер, сочетающий в себе спортивную элегантность, практичность и безопасность, стал для многих барнаульцев желанным приобретением.

Купить Omoda C5 выгодно

Именно сейчас, благодаря специальным кредитным условиям от Совкомбанка, мечта об Omoda C5 может стать реальностью. Автоцентр АНТ предлагает клиентам купить автомобиль на выгодных условиях. Вот лишь некоторые преимущества программы:

покупка без первоначального взноса;

процентная ставка от 0,01 до 17,7%;

срок кредита от 12 месяцев до 6 лет.

Гибкие условия позволят рассчитать комфортные ежемесячные платежи, которые не станут сильным обременением для бюджета.

Узнать все подробности и оценить выгоду от покупки можно в официальном дилерском центре Omoda – Автоцентра АНТ по адресу ул. Павловский тракт, 249д (рядом с ТЦ "Москва"). Предложение действует только до конца октября 2024 года.

Omoda C5 / Фото: Семен Рогожников

Динамика и технические характеристики

Автомобиль впечатляет своей динамичностью и управляемостью благодаря мощному двигателю и передовым технологиям. Интеллектуальная система управления обеспечивает надежное сцепление с дорогой и мгновенный отклик на команды водителя, позволяя уверенно чувствовать себя в любых дорожных условиях.

Omoda C5 разгоняется до 100 км/ч всего за 9,9 секунды. Авто мощностью 147 лошадиных сил расходует 7,1 литра на 100 км.Габариты:

длина – 4400 мм;

ширина – 1830 мм;

высота – 1588 мм;

колесная база – 2630 мм.

Omoda C5 оснащена интеллектуальной системой управления электромагнитной многодисковой муфтой, обладающей высокой скоростью отклика. Авто имеет шесть режимов движения ("Эко", "Комфорт", "Спорт", "Снег", "Грязь", "4х4"). Для покупки в Автоцентре АНТ модель доступна в восьми стильных цветах, позволяющих подчеркнуть свою индивидуальность.

Omoda C5 / Фото: Семен Рогожников

Технологии и комфорт в каждом километре

Кроссовер оснащен функцией дистанционного запуска двигателя с помощью смарт-кнопки, что существенно облегчает жизнь зимой. Также в холодное время года владельца авто выручит зимний пакет опций. В него входят:

подогрев передних сидений и сидений второго ряда;

подогрев рулевого колеса;

обогрев заднего и ветрового стекол, зеркал заднего вида;

подогрев форсунок стеклоомывателя.

Безопасность на первом месте

Omoda C5 – это не только стильный и комфортабельный автомобиль, но и надежный партнер, заботящийся о безопасности водителя и пассажиров.

Высокий уровень безопасности подтверждают:

пять звезд в рейтинге безопасности по результатам испытаний Euro NCAP*;

шесть подушек безопасности;

прочная конструкция кузова;

современные системы помощи ADAS*.

Доля высокопрочных сталей в конструкциях кузова Omoda C5 более 78%, что обеспечивает высокую жесткость и защиту в случае столкновения.

Системы безопасности и ассистенты Omoda C5:

система AEB – автоматически активирует экстренное торможение в опасных ситуациях, распознавая других участников движения (велосипедистов, пешеходов и т. д.);

– автоматически активирует экстренное торможение в опасных ситуациях, распознавая других участников движения (велосипедистов, пешеходов и т. д.); функция АС – автоматически поддерживает безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля, обеспечивая адаптивный круиз-контроль;

– автоматически поддерживает безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля, обеспечивая адаптивный круиз-контроль; интеллектуальная система FCW – предупреждает об опасности лобового столкновения;

– предупреждает об опасности лобового столкновения; ассистенты TJA и ICA – помогают в пробках и плотном движении, удерживая автомобиль в своей полосе с использованием дорожной разметки или контролируя движение относительно впереди идущего автомобиля при ее отсутствии;

– помогают в пробках и плотном движении, удерживая автомобиль в своей полосе с использованием дорожной разметки или контролируя движение относительно впереди идущего автомобиля при ее отсутствии; система LDW – сообщает о выходе за пределы своей полосы движения;

– сообщает о выходе за пределы своей полосы движения; система BSD – мониторит обстановку в слепых зонах и активно предупреждает об опасности столкновения с другими объектами и участниками движения, например, на парковке;

– мониторит обстановку в слепых зонах и активно предупреждает об опасности столкновения с другими объектами и участниками движения, например, на парковке; система LCA – предупреждает о возможности угрозы столкновения при смене полосы;

– предупреждает о возможности угрозы столкновения при смене полосы; система LDP и ELK – обеспечивают контроль положения в пределах дорожной разметки и помогают при перестроении;

– обеспечивают контроль положения в пределах дорожной разметки и помогают при перестроении; система RCTB – активирует тормоза для предотвращения заднего поперечного столкновения;

– активирует тормоза для предотвращения заднего поперечного столкновения; система IHC – автоматически включает и выключает дальний свет, основываясь на условиях окружающей среды и текущей ситуации на дороге;

– автоматически включает и выключает дальний свет, основываясь на условиях окружающей среды и текущей ситуации на дороге; система RCTA – предупреждает о заднем поперечном столкновении при движении задним ходом, мигающий индикатор и подвижная стрелка на мониторе предупреждают водителя о возможной опасности.

Чтобы протестировать все системы мощного и стильного фастбэк-кроссовера Omoda C5 на дороге и узнать кроссовер поближе, запишитесь на тест-драйв в Автоцентр АНТ.

Автоцентр АНТ, официальный дилер Omoda

Адрес: Барнаул, ул. Павловский тракт, 249д (рядом с ТЦ "Москва")

Тел.: +7 (3852) 23-00-30

Время работы: пн-пт 08:00 –19:00; сб-вс 09:00 – 17:00

Сайт* Turbo ("Турбо"); BorgWarner ("БоргВорнер"); Euro NCAP ("Евро ЭнСиЭйПи"); ADAS ("АДАС")

Кредит предоставляет ПАО "Совкомбанк" (генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года). Не является публичной офертой. Все подробности о кредитных условиях ищите на сайте vk.cc/czKudo . Обращаем ваше внимание, что детали предложения могут отличаться, рекомендуем уточнить информацию у дилеров.

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