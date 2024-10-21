Мёд – всему голова. Как природа Алтая помогает восстановиться после боевых действий

Компания "Дом мёда" представляет наборы для комплексного оздоровления

21 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KMUk5

Военнослужащий. Реабилитация / Фото: Drazen Zigic / freepik.com

Восстановление после тяжелых испытаний (например, участия в боевых действиях) – это сложный и длительный процесс. Медицинская помощь, несомненно, – первый и самый важный шаг на пути к выздоровлению. Однако не менее важный этап – реабилитация, которая помогает вернуться к полноценной жизни и поддержать здоровье. В этот момент на помощь приходят целебные силы природы, заключенные в уникальных продуктах Алтая. Компания "Дом мёда", которая уже 30 лет занимается реализацией натуральной алтайской продукции, предлагает специальные реабилитационные наборы, разработанные с учетом потребностей организма, истощенного стрессом, физическими нагрузками и травмами.

Сила природы

В основе реабилитационных наборов – продукты природного происхождения, богатые микроэлементами, витаминами и другими полезными компонентами. Их действие направлено на комплексное решение проблемы. Наборы включают в себя несколько вариантов товаров, тщательно подобранных для разносторонней помощи организму. В составе наборов собраны витамины, фиточаи из целебных трав Алтая, мумие, живица, мёд и биологически активные добавки к пище разного спектра действия.

Есть три варианта наборов от компании "Дом мёда":

Набор для восстановления организма маленький (8 предметов) – хороший выбор для начала пути к выздоровлению и знакомства с продукцией. Он собран для всесторонней поддержки организма, способствует восстановлению после боевых действий и укреплению защитных сил. Действие направлено на улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нормализацию микрофлоры кишечника и лечение кожных заболеваний.

Набор для восстановления организма средний (12 предметов) – это более расширенный вариант, предполагающий комплексный подход к реабилитации. В составе пищевые добавки, например, "Ветомгин", "Панто-Provite* Мужское здоровье", мёд с пыльцой, чай "Девять сил" и другие. Их активные компоненты способствуют восстановлению сил, улучшению иммунитета и нормализации психологического состояния и укрепление организма. Набор для восстановления организма большой (22 предмета) – содержит полный спектр средств для всесторонней поддержки. Все продукты в составе призваны помочь в оздоровлении организма и восстановлении после боевых действий. Производитель рекомендует набор тем, кому требуется стабилизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нормализовать микрофлору кишечника и заживлять кожные заболевания. В составе есть живица кедровая 30% на кедровом масле с барсучьим жиром, прополисное молочко, "Гастрострон", "Биосептин", твердый мёд с прополисом и живицей и другие продукты.

Наборы для восстановления / Фото: "Дом мёда"

Наборы собраны с учетом удобства потребителей и позволяют разом приобрести все необходимое для комплексного восстановления и оздоровления.

Дары Алтая

"Дом мёда" предлагает настоящий алтайский мёд, разные продукты пчеловодства, целебные травы, сборы, бальзамы, витамины и другие дары Алтая.

Барнаульская компания – активный участник выставок в Алтайском крае, связанных с пищевой промышленностью, и была представлена на ВДНХ и международной выставке "Россия".

Вся продукция "Дома мёда" (в том числе и реабилитационные наборы) доступна не только в розничном магазине компании, но и онлайн, в удобном интернет-магазине "Мёд Алтая" с доставкой по всей России через СДЭК, "Почту России", Boxberry*, DPD* и "Озон".

"Дом мёда"

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 8а, 1 этаж

Часы работы: с 09:00 до 19:00 ежедневно (по местному времени)

Тел: +7 (3852) 50-61-61

Интернет-магазин "Мёд Алтая"

* Provite ("Провит"); Boxberry ("Боксберри"); DPD (ДиПиДи")

ИП Конарева Екатерина Сергеевна, ИНН 229101223992, ОГРНИП 317222500066011

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