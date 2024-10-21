Мёд – всему голова. Как природа Алтая помогает восстановиться после боевых действий
Компания "Дом мёда" представляет наборы для комплексного оздоровления
21 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KMUk5
Восстановление после тяжелых испытаний (например, участия в боевых действиях) – это сложный и длительный процесс. Медицинская помощь, несомненно, – первый и самый важный шаг на пути к выздоровлению. Однако не менее важный этап – реабилитация, которая помогает вернуться к полноценной жизни и поддержать здоровье. В этот момент на помощь приходят целебные силы природы, заключенные в уникальных продуктах Алтая. Компания "Дом мёда", которая уже 30 лет занимается реализацией натуральной алтайской продукции, предлагает специальные реабилитационные наборы, разработанные с учетом потребностей организма, истощенного стрессом, физическими нагрузками и травмами.
Сила природы
В основе реабилитационных наборов – продукты природного происхождения, богатые микроэлементами, витаминами и другими полезными компонентами. Их действие направлено на комплексное решение проблемы. Наборы включают в себя несколько вариантов товаров, тщательно подобранных для разносторонней помощи организму. В составе наборов собраны витамины, фиточаи из целебных трав Алтая, мумие, живица, мёд и биологически активные добавки к пище разного спектра действия.
Есть три варианта наборов от компании "Дом мёда":
- Набор для восстановления организма маленький (8 предметов) – хороший выбор для начала пути к выздоровлению и знакомства с продукцией. Он собран для всесторонней поддержки организма, способствует восстановлению после боевых действий и укреплению защитных сил. Действие направлено на улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нормализацию микрофлоры кишечника и лечение кожных заболеваний.
- Набор для восстановления организма средний (12 предметов) – это более расширенный вариант, предполагающий комплексный подход к реабилитации. В составе пищевые добавки, например, "Ветомгин", "Панто-Provite* Мужское здоровье", мёд с пыльцой, чай "Девять сил" и другие. Их активные компоненты способствуют восстановлению сил, улучшению иммунитета и нормализации психологического состояния и укрепление организма.
- Набор для восстановления организма большой (22 предмета) – содержит полный спектр средств для всесторонней поддержки. Все продукты в составе призваны помочь в оздоровлении организма и восстановлении после боевых действий. Производитель рекомендует набор тем, кому требуется стабилизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нормализовать микрофлору кишечника и заживлять кожные заболевания. В составе есть живица кедровая 30% на кедровом масле с барсучьим жиром, прополисное молочко, "Гастрострон", "Биосептин", твердый мёд с прополисом и живицей и другие продукты.
Наборы собраны с учетом удобства потребителей и позволяют разом приобрести все необходимое для комплексного восстановления и оздоровления.
Дары Алтая
"Дом мёда" предлагает настоящий алтайский мёд, разные продукты пчеловодства, целебные травы, сборы, бальзамы, витамины и другие дары Алтая.
Барнаульская компания – активный участник выставок в Алтайском крае, связанных с пищевой промышленностью, и была представлена на ВДНХ и международной выставке "Россия".
Вся продукция "Дома мёда" (в том числе и реабилитационные наборы) доступна не только в розничном магазине компании, но и онлайн, в удобном интернет-магазине "Мёд Алтая" с доставкой по всей России через СДЭК, "Почту России", Boxberry*, DPD* и "Озон".
"Дом мёда"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 8а, 1 этаж
Часы работы: с 09:00 до 19:00 ежедневно (по местному времени)
Тел: +7 (3852) 50-61-61
Интернет-магазин "Мёд Алтая"
* Provite ("Провит"); Boxberry ("Боксберри"); DPD (ДиПиДи")
ИП Конарева Екатерина Сергеевна, ИНН 229101223992, ОГРНИП 317222500066011
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10:20:47 21-10-2024
Мед самое лучшее лекарство.
10:36:58 21-10-2024
Гость (10:20:47 21-10-2024) Мед самое лучшее лекарство.... в реально действующих медовых снадобьях всегда идет сочетание мед+спирт.
11:43:16 21-10-2024
Мусик, ну и зачем там нужен мед, если есть спирт? 😃
12:27:37 21-10-2024
Гость (11:43:16 21-10-2024) Мусик, ну и зачем там нужен мед, если есть спирт? 😃... Для здоровья, полагаю.
А спирт для настроения.
Логично. Чтобы быть здоровым и веселым.
13:33:04 21-10-2024
Musik (12:27:37 21-10-2024) Для здоровья, полагаю. А спирт для настроения. Логич... Мусик, вы явно недооцениваете возможности спирта) и переоцениваете возможности меда😏
15:32:38 21-10-2024
Гость (13:33:04 21-10-2024) Мусик, вы явно недооцениваете возможности спирта) и переоцен... согл, мне есть куда спиваться 8-)))
вот к примеру - больше 2 стаканов мёда за раз не съесть ну никак.
а спирта можно и литр. и 2 можно. и 3 тоже можно - только потом вспомнить наверное будет трудно...