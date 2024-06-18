Медиагруппа FМ-Продакшн организовала выездную радиоточку на фестивале "Связь"

Масштабное мероприятие прошло в парке "Изумрудный"

18 июня 2024, 16:31, ИА Амител erid: LjN8KBUKW

Love Radio на фестивале "Связь" / Фото: Степан Устинов

В начале июня в парке "Изумрудный" проходил фестиваль уличного искусства "Связь". Медиагруппа FМ-Продакшн выступила информационным партнером мероприятия и 8 июня на сценке парка организовала "Радиоточку", где представила три бренда своих радиостанций.

Так, с 10:00 до 13:00 вещало Русское Радио Барнаул 105.4 FM (ФМ) и Анастасия Макота.

Русское Радио Барнаул на фестивале "Связь" / Фото: Татьяна Алдабаева

С 13:00 до 16:00 у микрофона зажигала ведущая DFM ("ДиЭфЭм") Барнаул 102.4 FM Катя Клеянкина. Партнером DFM стала сеть магазинов Balt ("Балт"). На площадке радиоточки для гостей провели два розыгрыша, участники получили классные подарки от "Балта" (и выбирали себе призы сами барнаульцы). Ведущая пообщалась с организатором фестиваля Анастасией Petra (Петра) Петренко. Они обсудили, чем же так хорош фестиваль, художников, которые работали на площадке, а также вместе дали старт экскурсии по парку.

DFM на фестивале "Связь" / Фото: Константин Гусев

Завершила вечер в парке самая романтичная радиостанция холдинга Love Radio (Лав Радио) Барнаул и ведущая Маша Маркина. Партнер Love Radio Барнаул 91.5 FM – сеть спа-салонов "Твой Тай". Три гостя радиоточки стали обладателями подарочных сертификатов на массаж в сети спа-салонов.

Love Radio на фестивале "Связь" / Фото: Степан Устинов

"Это был хороший опыт выездного формата для радио. Наши ведущие по несколько часов работали на сцене. Включали классную музыку, создавали настроение гостям парка. Мы встречали их на главном входе и задавали правильный тон их прогулке по фестивалю. Этот формат мы взяли на вооружение для наших собственных мероприятий и других городских событий", – рассказала PR-менеджер Медиагруппы FM-Продакшн Дарья Шмакова.

Помимо радиоточки, на фестивале "Связь" гости парка могли поучаствовать в росписи раскраски на 385 "квадратов", посмотреть танцевальный батл, научиться новому на мастер-классах, помочь приюту для животных "Бусинка". В этом день в "Изумрудном" было и много других увлекательных событий.

"Девизом фестиваля стала фраза "Держим СВЯЗЬ с городом!". Мы решили связать всех воедино и сделать что-то невероятно мощное в нашем любимом городе. Чтобы люди понимали, что подобные мероприятия могут проходить не только в столице или крупных городах-миллионниках", – отметила Анастасия Petra Петренко.

Медиагруппа FM-Продакшн тоже держит связь с городом на своих FM (ФМ) волнах. Слушайте любимое радио.

ИП Шаповалова А. Д.

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