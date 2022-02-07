130 тысяч наборов лекарств для больных ковидом поступит в Алтайский край на этой неделе

130 тысяч наборов лекарственных препаратов для больных коронавирусом поступит в Алтайский край на этой неделе. На покупку медикаментов Минздрав России выделил региону 125 млн рублей. Об этом стало известно на оперативном совещании, которое 7 февраля провёл губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

“Деньги пришли, с лекарствами не должно быть проблем. Однако идёт волна недовольства механизмами доставки, выдачи этих лекарств. Люди их долго ждут и получают на пятый-седьмой день после визита врача или в поликлинику”, — отметил Томенко.

Также в ближайшее время будут дополнительно приобретены тест-системы.

На совещании отметили, что эпидемиологическая ситуация в крае остаётся крайне напряжённой. Темпы прироста в неделю больше 50%. Эпидпорог превышен в четыре раза, по сравнению с аналогичной датой прошлого года — в три раза.

Только в Барнауле скорую помощь вызывают 1400 раз в сутки, по другим территориям края — более двух тысяч раз. Вслед за краевой столицей заболеваемость увеличивается в других городах и районах региона. Растёт она и внутри медицинских коллективов.