1439 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

1439 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших достигло 134 245.

Умерли 8843 человека (+25, все от COVID-19). Выздоровели — 110 224 (+152).

По состоянию на 1 февраля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1670 человек.

Количество тяжелобольных — 314, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 135.

Минздравом края развёрнуто 2855 коек, к кислороду имеют подключение 2657, с ИВЛ — 360. Свободна 1001 койка.