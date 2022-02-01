1439 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае
За сутки в больницах скончалось 25 пациентов с диагнозом "коронавирус"
1 февраля 2022, 10:10
1439 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших достигло 134 245.
Умерли 8843 человека (+25, все от COVID-19). Выздоровели — 110 224 (+152).
По состоянию на 1 февраля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1670 человек.
Количество тяжелобольных — 314, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 135.
Минздравом края развёрнуто 2855 коек, к кислороду имеют подключение 2657, с ИВЛ — 360. Свободна 1001 койка.
Комментарии
Новости партнеров