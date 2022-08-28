146 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 146 жителей Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона, 3 апреля, в поликлиники с жалобами на присасывание обратились 9068 человек, из них 2536 детей в возрасте до 14 лет.

«Зарегистрировано 329 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 50 детей в возрасте до 14 лет, а также 19 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у трёх детей. Комиссионно подтверждены девять случаев клещевого энцефалита. На сегодняшний день в стационарах края находятся двое больных с подозрением на это заболевание», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в крае с третьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Дермацентор, которые являются переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. Их высокая активность ожидается до конца сентября, но при условии тёплой и сухой осени этих клещей можно встретить и в октябре.