320 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 320 жителей Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона, 3 апреля, в поликлиники региона с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 8006 человек, из них 2231 ребёнок в возрасте до 14 лет.

Из общего числа пострадавших 2804 человека, в том числе 475 детей, — жители Барнаула.

«С начала эпидсезона зарегистрировано 294 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 49 детей в возрасте до 14 лет, а также 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у трёх детей. Зарегистрированы пять комиссионно подтверждённых случаев заболевания клещевым энцефалитом. На сегодняшний день в стационарах края находятся восемь больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, из них один человек с тяжёлой формой заболевания», — говорится в сообщении.

В настоящее время отмечается спад активности клещей, однако опасность пострадать от них остаётся в течение всего теплого времени года. При выезде на природу специалисты рекомендуют носить защитную одежду, регулярно осматривать себя и применять репелленты.