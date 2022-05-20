37 случаев оспы обезьян выявили в мире

В мире официально подтверждено 37 случаев заражения оспой обезьян. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Кроме того, еще 71 случай находится в стадии расследования, добавил специалист.

Симптомы болезни, по его данным, проходят за несколько недель, но в ряде случаев они могут привести к осложнениям и даже смерти. Вирус при этом может поразить любого человека.

«Неправильно клеймить кого бы то ни было», — цитирует его РИА Новости.

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Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Впервые было выделено в 1958 году от больных обезьян. Летальный исход наблюдается у 10% больных, в основном невакцинированных. Возможны осложнения: энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония, сепсис. На данных момент случаи заражения оспой обезьян уже зафиксировали в Европе, США, Канаде и Австралии.